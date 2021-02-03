辰亞能源投資彰濱 全球最大海上型太陽能電廠併網發電
日商辰亞能源今（3）日宣布，位於彰濱工業區的「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」已成功併入台電系統，今年預計可貢獻逾2.5億度綠電，不但是全球最大的海上型太陽能電廠，也代表台灣推動能源轉型的重大里程碑。
辰亞能源為日本丸紅株式會社集團全資子公司。丸紅是在去年2月，以100億日圓（約1億美元）買下總部位於竹北市的辰亞能源100%股權。
目前，辰亞能源在台灣還有多處電廠已商轉或正在開發中，包括已商轉的台南學甲一期、阿公店水庫一、二期、新竹退輔會農場；以及開發中的彰濱5號電廠、台南學甲二期、學甲掩埋場、花蓮二期等，合計總發電量將超過370MW（百萬瓦）。
配合彰濱崙尾水上型太陽能電廠及台南學甲地面型太陽能電廠開發，辰亞能源去年9月剛完成新台幣100億元聯貸，其中本土銀行參貸約60億元。
辰亞能源董事長目賀田好弘指出，彰濱工業區是台灣再生能源最佳示範場，不僅有陸域與海域風力發電，更能在此見到各式型態太陽能光電站。
除了大型地面與屋頂型光電站外，辰亞能源「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」耗時一年半完工，總發電量達181MW，相當於一年可供7.2萬戶家庭的年用電量，初估售電營收在8億至10億元。
目賀田好弘表示，在本土供應鏈扶植方面，「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」完全使用台灣國產品牌的太陽能模組，數量超過57萬片。
針對近期剛公告出租的50、51地號（190MW），目賀田好弘說，辰亞能源延續已完工的崙尾東一號、二號電廠成功經驗，連同開發中的71地號，可進行「一致性」的整合規劃施工，確認發電系統及電力調度上的一致性。
目賀田好弘強調，崙尾東區有「開放不穩定水域」，以及「強烈東北季風」自然特性，帶來開發過程中的高度挑戰，辰亞能源也是目前台灣最有經驗且最可信任的開發商。
「台灣明確且穩定的再生能源政策，是再生能源發展的重要關鍵！」目賀田好弘說，辰亞能源未來將整合水上型太陽能電廠的技術與經驗，與丸紅的全球化管理經驗，發展融合台日特色的太陽能電站建置方案，持續在台灣投資太陽能產業。
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