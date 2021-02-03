苗栗通霄電廠新增五部燃氣機組 環評初審過關

配合能源政策，台電公司提出苗栗通霄電廠二期改建環評，將興建五部總裝置容量330萬瓩以下的燃氣複循環機組，今（3）日於環保署專案小組第二次初審，在台電承諾加強降低氮氧化物年排放濃度後順利過關，後續將送環評大會確認。

台電表示，在擴大使用天然氣、推動再生能源政策下，因應大量再生能源併網之間歇性，複循環機組可快速啟動及升降載，有助系統穩定，因而提出此案，可確保供電穩定、減少汙染。

而台電原本提出在滿足配電網調度需求條件下，全年排放氮氧化物濃度會在5ppm以下，今日在會中進一步承諾評估加強減量，將年排放濃度降至4ppm以下，獲環委肯定，歷經兩次初審後順利過關，對於未來能源調度是一劑強心針，接下來只要再經過環評大會確認，即可走完環評程序。

除了空汙排放外，環評委員今日在會中也關注通霄鄰近海域為白海豚出沒地帶，施工期間對於生態影響，應評估是否能夠降低噪音。對此台電回應，此案打樁工法噪音量較小，加上施工區沒有很靠近淺水區，經測量距施工區750公尺的海域音量約120分貝，已與背景值相近。

環評委員經過閉門會議後，決議建議此案通過，無須進入二階環評，台電應在3月底前補充、修正環說書後，送環評大會討論。

環委指出，台電應再強化說明此案設置海淡廠且採逆滲透法造水的必要性，並補充取水量、排放等操作機制；此外評估調降此案新增機組氮氧化物排放量降至年平均4ppm以下的可行性。