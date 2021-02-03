防洗錢有成！華銀紐約分行終止停止令

華南銀行紐約分行完善防洗錢制度，於美國時間2月2日由美國聯邦儲備銀行理事會(Federal Reserve Board)公告終止2018年4月19日所發布的停止令(Cease and Desist Order)，並自1月27日起生效。

該停止令的發布原因主要是因其紐約分行過往在當地主管機關執行年度例行檢查時，發現該分行防制洗錢制度措施以及遵循程度不足，有應提升改善的事項所致。

華南銀行為了提升法令遵循及防制洗錢文化，以及完備與優化各項制度，除了積極強化與改善紐約分行不足的地方外，近年來更積極投入大量的資源及人力，來建置與強化全行的法遵及防制洗錢制度與意識。

此外，華南銀行近年大幅擴充法遵及防制洗錢人員編制，同時全行更有超過3,000位員工具有國際反洗錢師的資格，華南銀行積極展現強化與落實法遵相關工作。

華銀強調，法令遵循及防制洗錢制度則是完善公司治理制度不可或缺之環節，未來銀行於積極拓展業務之同時，必將持續推動各項法令遵循及防制洗錢制度，健全營運體質。