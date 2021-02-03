春節領現鈔免驚 民眾可申請警方護鈔

年關將近，金融交易較為頻繁，內政部表示，民眾現金需求及資金往來頻繁，易成為歹徒覬覦作案的目標，警察機關將針對金融機構重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構發生竊案、搶案，另也有提供民眾免費護鈔服務，有需求的民眾可向各地警察機關或請金融機構協助申請。

內政部表示，防範金融機構治安事件發生是警察機關指標性工作之一，警政署已要求各直轄市、縣市政府警察局，春節期間針對轄內金融機構全面進行檢測，並依金融機構強盜、搶奪、竊盜案件發生情形及易發生時段，加強勤務與宣導，協調金融機構實施防搶演練及員工自衛編組演練，透過警民合作，強化金融機構員工緊急應變能力。

為維護民眾財產安全，各警察機關將針對金融機構易發生刑案重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構發生治安案件，並規劃巡邏警力，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金。

內政部特別提醒，今年因為疫情影響，路人戴口罩後較不易辨認面貌，因此春節期間，提領款項時應多留周遭行人，防範遭尾隨行搶、行竊，如有大筆現金存提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，讓民眾安心領錢開心過年。