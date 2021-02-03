解水荒！六部移動式淨水設備上場 每日新增9000噸水量

農曆春節假期將至，抗旱生力軍就定位，解水荒！經濟部水利署今（3）日指出，六部移動式淨水設備上場，每日新增9000噸水量。

水利署表示，因應去年颱風未入台，桃園以南至嘉義地區降雨量為歷史新低的情形，行政院核定四大緊急供水工程。其中，水利署負責執行的水資源回收中心及抗旱地下水井設置移動式淨水設備，經相關單位協助用電、土地及廠商趕工辦理，已於2月1日啟動供水。

同時，水利署並透過事前向相關用水戶進行宣導，並設置取水預約系統，中油公司等鄰近工業區廠商已先行登記依序前來取水使用，發揮抗旱期穩定供水的功能。

水利署進一步指出，行政院核定「109 年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫」，其中辦理移動式淨水設備項目，於桃園、新竹、苗栗水資源回收中心各設置一座RO級移動式淨水設備；另於新北、桃園、苗栗抗旱水井各設置一座砂濾級移動式淨水設備，共計六組設施，每組每日可產水1,500噸，總產量達每日9,000噸。

水利署表示，其中RO設備用水供應工業冷卻水使用，砂濾設備提供民生用水使用，並視各地區旱情，機動移動至需水地區設置，有效提高水資源利用效率，目前工業用水戶正落實節水管控作業，如有用水需求，可就近至前述地點載水補充用水。