快訊

整理包／家長震撼彈！開學、指考延期 防疫照顧假怎麼請？

延後4天開學！2月20日原訂要補班課「變寒假」 潘文忠：免補課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解水荒！六部移動式淨水設備上場 每日新增9000噸水量

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
抗旱水源緊急利用計畫-抗旱地下水井設置移動式淨水設備。 圖／水利署提供
抗旱水源緊急利用計畫-抗旱地下水井設置移動式淨水設備。 圖／水利署提供

農曆春節假期將至，抗旱生力軍就定位，解水荒！經濟部水利署今（3）日指出，六部移動式淨水設備上場，每日新增9000噸水量。

水利署表示，因應去年颱風未入台，桃園以南至嘉義地區降雨量為歷史新低的情形，行政院核定四大緊急供水工程。其中，水利署負責執行的水資源回收中心及抗旱地下水井設置移動式淨水設備，經相關單位協助用電、土地及廠商趕工辦理，已於2月1日啟動供水。

同時，水利署並透過事前向相關用水戶進行宣導，並設置取水預約系統，中油公司等鄰近工業區廠商已先行登記依序前來取水使用，發揮抗旱期穩定供水的功能。

水利署進一步指出，行政院核定「109 年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫」，其中辦理移動式淨水設備項目，於桃園、新竹、苗栗水資源回收中心各設置一座RO級移動式淨水設備；另於新北、桃園、苗栗抗旱水井各設置一座砂濾級移動式淨水設備，共計六組設施，每組每日可產水1,500噸，總產量達每日9,000噸。

水利署表示，其中RO設備用水供應工業冷卻水使用，砂濾設備提供民生用水使用，並視各地區旱情，機動移動至需水地區設置，有效提高水資源利用效率，目前工業用水戶正落實節水管控作業，如有用水需求，可就近至前述地點載水補充用水。

此外，水利署提醒民眾及相關工業用戶，如有用水需求可透過水利署全球資訊網-抗旱節水專區之取水預約系統預約登記（首頁／抗旱節水專區／供水情勢／哪裡可以取得抗旱水源資訊) ，並能於網站隨時取得供水情勢、節約用水及問與答等相關資訊，也呼籲大家配合積極節水，加入節水抗旱行列。

抗旱水源緊急利用計畫-抗旱地下水井設置移動式淨水設備。 圖／水利署提供
抗旱水源緊急利用計畫-抗旱地下水井設置移動式淨水設備。 圖／水利署提供

抗旱 水利署

延伸閱讀

水利署退休官員捐救護車 蔡義發回饋故鄉北港

水利署示警…用水吃緊 梅雨季前不能大意

抗旱調降士林堰下游基流量 須補正資料再審

旱情未解 經部：緊急抗旱水源提前達標

相關新聞

印尼移工零付費協商會議 許銘春：預計過年後登場

印尼移工因疫情暫緩輸入，印尼移工零付費政策則延至7月實施。日前印尼表達意願，有意指定實驗室提供移工來台前進行核酸篩檢，換...

解水荒！六部移動式淨水設備上場 每日新增9000噸水量

農曆春節假期將至，抗旱生力軍就定位，解水荒！經濟部水利署今（3）日指出，六部移動式淨水設備上場，每日新增9000噸水量。

小7攻進一線、新光三越進駐 租金修正15％後蟄伏2年的東區終復甦有望？

受新冠疫情衝擊，去年零售商圈業績紛紛衰退，近日卻傳出新光三越可能插旗台北東區商圈，這意味蟄伏2年的東區復甦有望？在大洗牌過程中，哪些品牌退出，哪些行業逆勢卡位？

飛鼠玉山衛星發射成果 吳政忠：創新不會100％成功

日前發射升空的玉山、飛鼠立方衛星，科技部長吳政忠表示，不要因為第一天沒收到訊號就覺得失敗，創新不會100%成功，中央大學...

【買車位注意／上】內政部拿車道試刀 減少無買車位者分配到不合理公設

房市升溫、房價居高不下，民眾買房當然要計較有無虛坪，有不少民眾質疑房子坪數被灌水，讓建案「公設比」過高問題再受關注。內政部開始研究如何降低虛坪，將先從「車道面積」試刀，要減少「沒買停車位者」分配到不合理的地下室公設，預計下半年推動。

解旱情 水資源回收中心及移動式淨水設備上線

因應去年颱風未入台，桃園以南至嘉義地區降雨量為歷史新低之情形，行政院核定4大緊急供水工程，其中，水利署負責執行的水資源回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。