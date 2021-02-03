印尼移工零付費協商會議 許銘春：預計過年後登場

印尼移工因疫情暫緩輸入，印尼移工零付費政策則延至7月實施。日前印尼表達意願，有意指定實驗室提供移工來台前進行核酸篩檢，換取台灣解禁輸入移工，勞動部長許銘春今天受訪時表示，希望印尼先給實驗室名單，再將名單交給中央流行疫情指揮中心評估。至於協商移工零付費的會議，預計過年後召開。

因應新冠肺炎疫情，台灣要求來台工作的移工需提供陰性核酸篩檢（PCR）報告，但許多持陰性報告的移工來台後卻確診，讓指揮中心質疑篩檢的公信力。印尼政府日前告知印尼代表處，可讓赴台移工在指定的實驗室篩檢。指揮中心指揮官陳時中昨表示，由勞動部針對移工政策和印尼談判，可考慮解禁。

許銘春表示，已經透過駐印尼代表處告知印尼政府，希望印尼提供八十多家實驗室的名單，再由專業的衛政單位認定檢測的公信力，希望盡快取得名單交給指揮中心評估。至於是否解禁，勞動部還要跟指揮中心討論。