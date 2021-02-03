資誠發布調查 傳染病和匯率動盪是台灣企業首要威脅

PwC Taiwan今（3）日發布《2021 台灣企業領袖調查報告：重新啟動》，調查發現，逾半數台灣企業領袖看好未來一年全球經濟成長率將提升，逾三成台灣企業對未來三年營收成長極具信心；但受到疫情衝擊和全球貨幣政策等因素影響，「傳染病」和「匯率動盪」成為台灣企業的首要威脅。

調查計畫主持人/資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，新冠肺炎疫情尚未有效控制，如何從疫情泥淖中走出、學習與病毒共處、使營運恢復常軌，乃是當今企業的首要課題。

調查指出，當今台灣企業領袖面臨的前五大威脅分別為「傳染病與其他健康危機」（38%）、「匯率動盪」（38%）、「貿易衝突」（31%）、「地緣政治的不確定性」（30%）、以及「政策不確定性」（24%），其中，「傳染病和其他健康危機」是本次調查新增選項，這新增選項登上首要威脅。

與傳染病並列為首要威脅為「匯率動盪」，對此感到極度擔憂的比率從去年的26%大幅增至38%，受到國際局勢及熱錢大量湧入影響，新台幣持續升值，部分以出口為導向的企業面臨匯兌損失，影響獲利表現。如何建立適當的外幣避險管理機制，是台灣企業在未來必須嚴肅面對課題。

疫情對個別企業的衝擊既深且廣，調查指出，有56%的受訪者表示，將重新評估公司風險承受力；有53%表示會提前為系統性風險、發生率低但影響性高的風險做好準備；同時，有超過半數的企業表示，將會持續強化風險相關資訊的蒐集與分析。

當進一步詢問受訪企業已將哪些風險因子納入管理架構，53%的受訪者表示已將「貿易衝突」納入企業的風險管理架構；同時，也分別有48%、47%針對「傳染病及其他健康危機」、「供應鏈中斷」風險採取行動，顯示大部分台灣企業不僅感知到大環境不可控的風險，更實際做出因應之道。