快訊

陷阱線上：疫情惡化的「兒童網路性勒索」怎麼防？

IKEA去嘉義不來台南？總公司首度罕見回應

日盛期貨牛來運轉好運抽 掌握春節國際行情

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
影響海外期貨商品重要數據公布
影響海外期貨商品重要數據公布

隨著川普時代落幕，新任美國總統拜登宣布推動大規模經濟刺激法案，預計熱撒1.9兆美元，但眾議院是否順利通過法案，為疲乏的經濟增添動能，成為市場上關注的焦點議題，加上全球新冠狀肺炎疫情仍延燒，疫苗初步供應不如預期，以及變種病毒或具更強傳染力等等因素，為市場增加不少的擔憂；緊接著2月將進入農曆春節假期，台灣證券市場封關期間，歐美股市仍持續運作，投資人不妨藉由國外期貨掌握市場波動，尋求期貨交易契機。

日盛期貨觀察近一年來在疫情及國際局勢波動劇烈的環境下，國內外期貨市場交易量屢創新高，30歲以下年青人在於期貨市場新開戶數占比逾23%，未來更預期全球股匯市將持續波動。

日盛期貨為投資人整理春節期間，各國經濟數據、重要事件及影響商品，建議可關注如台股封關日前，即有美國1月非農就業人數及失業率數據公布，或影響微型S&P 500、道瓊及那斯達克期貨等股指類期貨商品，投資人可選擇低門檻的微型商品，進行交易策略及資產配置操作。

日盛期貨延續近年春節不打烊服務，並舉辦「日盛期貨 牛來運轉抽」活動，凡在活動期間交易國外期貨商品，不論商品種類，交易滿五口即享有一次抽獎機會，交易越多抽獎次數越多，滿額再送iPhone 12 PRO MAX，歡迎投資人把握機會。

期貨交易 春節

延伸閱讀

1月營收公告日期 延2月17日

台指期 短線波動加劇

新北春節救急 166處發平安袋

春節玩國家森林遊樂區 12星座攻略出爐

相關新聞

疫情衝擊 企業信用恐惡化

CRIF中華徵信所昨（2）日表示，新冠肺炎疫情緊繃影響景氣動能，加上第1季為工業淡季，推估今年1月，台灣企業信用等級下降...

B-級企業變多 企業信用警訊浮現

CRIF中華徵信所昨（2）日發表名為「嚴防疫情增溫、企業信用再拉警報」的報告，提醒國際上的鎖國措施若不解除，台灣企業本（...

疫情滯留海外 老年年金遭停發怎辦？勞動部曝解方

受疫情邊境管制影響，部分民眾滯留海外無法返台，依戶籍法，出境2年戶籍即遷出登記，勞動部表示，近期接獲民眾詢問，若戶籍遷出...

【專家之眼】面對英申請加入CPTPP 蔡政府只有「棄」機

在脫歐一周年之際，大西洋島國英國卻於2月1日正式向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）提出入會申請。如果成功，將成...

印尼政府盼移工解禁？勞動部：還沒收到外館訊息

台灣自去年底暫停引進印尼移工，近期傳出印方盼解禁，讓6000名受禁令影響的移工能赴台工作。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時...

因疫情被除戶影響老年給付 勞部提醒可以這麼做

新冠肺炎疫情延燒超過1年，有民眾因逾2年未入境而導致戶籍被遷出，也影響勞保老年給付，勞動部今天說，民眾可以檢具經驗證身分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。