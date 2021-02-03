日盛期貨牛來運轉好運抽 掌握春節國際行情

隨著川普時代落幕，新任美國總統拜登宣布推動大規模經濟刺激法案，預計熱撒1.9兆美元，但眾議院是否順利通過法案，為疲乏的經濟增添動能，成為市場上關注的焦點議題，加上全球新冠狀肺炎疫情仍延燒，疫苗初步供應不如預期，以及變種病毒或具更強傳染力等等因素，為市場增加不少的擔憂；緊接著2月將進入農曆春節假期，台灣證券市場封關期間，歐美股市仍持續運作，投資人不妨藉由國外期貨掌握市場波動，尋求期貨交易契機。

日盛期貨觀察近一年來在疫情及國際局勢波動劇烈的環境下，國內外期貨市場交易量屢創新高，30歲以下年青人在於期貨市場新開戶數占比逾23%，未來更預期全球股匯市將持續波動。

日盛期貨為投資人整理春節期間，各國經濟數據、重要事件及影響商品，建議可關注如台股封關日前，即有美國1月非農就業人數及失業率數據公布，或影響微型S&P 500、道瓊及那斯達克期貨等股指類期貨商品，投資人可選擇低門檻的微型商品，進行交易策略及資產配置操作。

日盛期貨延續近年春節不打烊服務，並舉辦「日盛期貨 牛來運轉抽」活動，凡在活動期間交易國外期貨商品，不論商品種類，交易滿五口即享有一次抽獎機會，交易越多抽獎次數越多，滿額再送iPhone 12 PRO MAX，歡迎投資人把握機會。