雲林離岸風電詐領補償案 風電商：釐清絞網實際情形才備案

雲林沿海漁村台子港因抗議離岸風電開發而多次槓上風電商達德能源。達德能源去年向警政署中部打擊犯罪中心備案，昨（1）日近百名警察拘提30多位漁民，雙方衝突再升級。達德能源今（2）日說明，備案是因少數漁民出現海上絞網、誤工費及漁業補償爭議，為釐清絞網實際情形。

達德能源於去年7月先行支付36件絞網賠償費，並於9月之後，以相信漁民說法為基礎，進行了誤工費賠償作業，共計給付33件誤工費，當中有3件不提賠償申請。

然而，地方盛傳部分漁民並未出海，卻也要求賠償，許多漁民因而向達德能源及雲林區漁會表達抗議，認為公司提供賠償之舉等於變相給予特定漁民補償金，對於絕大多數已完成漁業補償的漁民並不公平。

為了釐清絞網實際情形，達德能源於去年8月向中部打擊犯罪中心備案，避免有心人士趁隙得利而未能保護到真正權益人。達德能源表示，尊重司法，也珍惜目前漁業補償協商結果，只盼本於毋枉毋縱的立場，盡快釐清絞網實際情形，保護相關漁民權益。

根據雲林地方檢察署新聞稿，有部分漁民團體以將拋流刺網破壞施工警示座標及號召船隊發動海上抗爭等方式，私下向該集團索討特別補償金，而涉有強制、詐欺取財等罪嫌。

檢察署接獲後通報成立專案小組，經查有漁民假藉工程施工影響漁民生計為由，向達德公司詐得每人數萬元至數十萬元不等金額賠償金。雲林地方檢察署表示，被告李某等21人經檢察官複訊後，認其涉嫌詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，其中9人以1萬元至10萬元不等金額交保，另12人請回。