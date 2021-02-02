快訊

上周才跟經濟部開會 世界先進副總劉啟光昨晚驟逝

獨／尾牙變調淪地獄 雞排妹淚揭超噁性騷擾真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離岸風電人才欠缺月薪上看70K 就業輔導班招生

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
離岸風電海事工程的高空作業訓練。圖／金屬中心提供
離岸風電海事工程的高空作業訓練。圖／金屬中心提供

高雄興達港「海洋科技產業創新專區」上月啟用，內設「海洋科技產業人才培訓及認證中心」。金屬中心指出，搭配勞動部產業新尖兵計畫開辦「離岸風電海事工程就業輔導班」，第一梯次在1月21日開班授課，後續還有三梯次開放報名，符合資格的青年審核通過可獲得課程「全額補助」。

「海洋科技產業創新專區」培訓台灣離岸風電人才，經濟能源署委由金屬中心營運，人才培訓及認證中心與Maersk Training共同建置國際風能組織（GWO）的各項離岸風電證照課程，共有8位國際GWO認證講師，提供10類專業課程、16項GWO國際發證模組課程。

金屬中心指出，為提升青年職場競爭力及加速補足人才，培訓中心與勞動部合作開辦「離岸風電海事工程就業輔導班」系列課程，若為18至29歲的失業青年報名，資格審核通過可獲得「全額補助」；離岸風電人才欠缺，未來就業月薪上課70K至80K。

課程內容包含GWO-BST國際證照培訓、離岸風電海事工程概論與專業用語、產業各界專家論壇與職業媒合會，第一梯次在1月21開班授課，每一梯次18天、時數144小時，費用10萬元，後續還有三梯次可申請。

110年度新尖兵「離岸風電海事工程就業輔導班」課程補助申請與報名，課程洽詢專線：0919-828632（王經理）。

離岸風電海事工程的海上求生訓練課程。圖／金屬中心提供
離岸風電海事工程的海上求生訓練課程。圖／金屬中心提供

離岸風電 勞動部

延伸閱讀

CIP完成台中港36號碼頭租約 離岸風機產業聚落將形成

中鋼構 出貨排到明年

綠電供應鏈重要，還是綠能產業重要？

唐吉訶德大夜班人員月薪才26K？網嘆：小北都贏外商

相關新聞

年關近手頭緊 調查：近三成上班族今年發紅包預算縮水

新冠肺炎疫情持續延燒，景氣尚未復甦，今年上班族對過年時的每一項消費，更加謹慎保守、精打細算。根據yes123求職網今（2...

特斯拉年產2,000萬輛的主要限制 馬斯克：卡在電池

特斯拉執行長馬斯克1日在美國語音社群平台Clubhouse訪談時表示，希望特斯拉每年生產2,000萬輛汽車，「我們正在努...

勞動基金買台積 最高持股36%

勞動部勞動基金運用局、銓敘部昨天發布勞動基金及公務人員退休撫卹基金國內持股半年報。截至去年底，在投資台股部位中，勞工及公...

吳姍儒：財神爺非常調皮 公益彩券這樣選才會中

彩券買起來，好運跟著來。綜藝天王吳宗憲的女兒Sandy吳姍儒今年擔任台灣彩券公司的春節代言人，今(2)日特別出席台彩公司...

卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

政府開放萊豬進口，卜蜂（1215）董事長鄭武樾認為，這是政治問題，主要是因為進口商大都已經表明不會進口，台灣民眾要吃到萊...

離岸風電人才欠缺月薪上看70K 就業輔導班招生

高雄興達港「海洋科技產業創新專區」上月啟用，內設「海洋科技產業人才培訓及認證中心」。金屬中心指出，搭配勞動部產業新尖兵計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。