離岸風電人才欠缺月薪上看70K 就業輔導班招生

高雄興達港「海洋科技產業創新專區」上月啟用，內設「海洋科技產業人才培訓及認證中心」。金屬中心指出，搭配勞動部產業新尖兵計畫開辦「離岸風電海事工程就業輔導班」，第一梯次在1月21日開班授課，後續還有三梯次開放報名，符合資格的青年審核通過可獲得課程「全額補助」。

「海洋科技產業創新專區」培訓台灣離岸風電人才，經濟能源署委由金屬中心營運，人才培訓及認證中心與Maersk Training共同建置國際風能組織（GWO）的各項離岸風電證照課程，共有8位國際GWO認證講師，提供10類專業課程、16項GWO國際發證模組課程。

金屬中心指出，為提升青年職場競爭力及加速補足人才，培訓中心與勞動部合作開辦「離岸風電海事工程就業輔導班」系列課程，若為18至29歲的失業青年報名，資格審核通過可獲得「全額補助」；離岸風電人才欠缺，未來就業月薪上課70K至80K。

課程內容包含GWO-BST國際證照培訓、離岸風電海事工程概論與專業用語、產業各界專家論壇與職業媒合會，第一梯次在1月21開班授課，每一梯次18天、時數144小時，費用10萬元，後續還有三梯次可申請。