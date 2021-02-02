年關近手頭緊 調查：近三成上班族今年發紅包預算縮水

新冠肺炎疫情持續延燒，景氣尚未復甦，今年上班族對過年時的每一項消費，更加謹慎保守、精打細算。根據yes123求職網今（2）日公布的「勞工過年計畫與春節商機調查」顯示，高達八成九上班族指出，「牛年過年」計畫發紅包，而壓歲錢的總預算，平均落在11,977元，但卻有六成三的上班族表示手頭吃緊，有近三成的人表示，今年的紅包預算比起去年是「變少」。

只是為何包紅包的預算會減少，在可複選情況下，調查顯示，主要原因依序有：「生活開銷變大，排擠到預算」77.7%)、「公司沒加薪」(68.9%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(45%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(22.3%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(15.1%)。

那麼牛年發紅包的對象，預計又會有哪些人呢？在可複選情況下，調查則顯示：有高達七成七(77%)的上班族透露，會發給「父母與其他長輩」；另外還會發給「自己的小孩、晚輩親戚」(40.7%)，或者是「同輩親戚」(20.6%)，以及「配偶或情人」(14.4%)、「朋友或同事的小孩」(11.8%)。

除此之外，過年有計畫「送禮」的上班族，也佔了六成七，而且平均預算為5,821元；若再和鼠年相比，則有57.6%表示，預算呈現「持平」狀況；有13.3%表示，比去年「多」；但仍有29.1%表示，送禮預算比去年「少」。

至於主要的送禮對象，在可複選情況下，分別是：「親戚」(54.1%)、「父母」(49.2%)、「一般朋友(非公務關係)」(30.4%)，以及「公司上司」(16.7%)、「公司同事」(13.8%)、「公司客戶、合作廠商」(8.9%)。

還有「送禮的內容」，在可複選情況下，主要為：「糕餅類禮盒」(36.7%)、「養生補品類禮盒」(33.9%)、「零食類禮盒」(32.2%)，以及「水果禮盒」(24.6%)、「肉品禮盒」(16.7%)；其他禮品又分別有：「茶葉禮盒」(15.3%)、「酒類禮盒」(13.9%)、「鮑魚、燕窩、魚翅等乾貨禮盒」(11.2%)，以及「百貨、超商禮券」(9.4%)、「咖啡禮盒」(8.2%)。

上述「勞工過年計畫與春節商機調查」，是由yes123求職網於2021年1月13日到1月26日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。至於企業部分，有效問卷共909份，信心水準為95%，誤差值為正負3.25%。