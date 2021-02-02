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特斯拉年產2,000萬輛的主要限制 馬斯克：卡在電池

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
特斯拉執行長馬斯克表示正在努力儘快提高汽車產量，主要限制因素是電池的生產。路透
特斯拉執行長馬斯克表示正在努力儘快提高汽車產量，主要限制因素是電池的生產。路透

特斯拉執行長馬斯克1日在美國語音社群平台Clubhouse訪談時表示，希望特斯拉每年生產2,000萬輛汽車，「我們正在努力儘快提高汽車產量，主要限制因素是電池的生產。」

據上海《澎湃新聞》報導，自動駕駛方面，馬斯克表示，自動駕駛可以讓駕駛者在使用一周內就產生一定的依賴，因為配備全自動駕駛（FSD）軟體的汽車每周可以使用60個小時，而傳統汽車每周只能使用12個小時。

自動駕駛技術方面，谷歌支持的Waymo、出行公司Uber等公司普遍採用雷達感測器的解決方案，而特斯拉則主要依賴照相機的視覺解決方案。

對於雷達技術，馬斯克指出，，對雷達技術沒有敵意，但他認為在「現實世界」道路上行駛時必須解決視覺問題。

對於將來是否會創立一個新的公司，馬斯克開玩笑地表示，到目前為止他幾乎將全部精力用在特斯拉、Space X、The Boring Company和其他公司上。

自動駕駛 特斯拉

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