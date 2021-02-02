彭博：美股吸引力稍歇 資金流入全球及亞太股票型ETF

疫情影響經濟復甦步伐、美歐疫苗接種進度未如預期，加上華爾街散戶投機交易引發市場波動劇烈及主管機關關切，儘管企業財報正向，市場不安情緒仍拖累全球股市收低，多數股市創下去年十月來最大單周跌幅。

依據彭博資訊統計，截至2021/1/29過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入113億美元，其中主要流入全球、亞太及新興市場股票型ETF，近週資金分別淨流入70.4億、28.4億及11.7億美元，日本、中國及歐洲近週資金淨流入6.8億、5.7億及4.4億美元，拉美及東歐股票型ETF近週亦有小幅資金淨流入1.5億及0.1億美元，而美國股票型ETF近週則遭調節淨流出35.9億美元。

富蘭克林證券投顧分析，近期全球股市出現較大拉回，包括美歐疫苗接種進度不如預期、美國財政刺激措施協商仍需時間，而投資人趁財報公布重新檢視企業營運、美股投機交易熱潮引發市場不安，成為資金獲利了結的藉口。在疫苗進展上，最新公布的嬌生及Novavax疫苗試驗結果正向，若可迅速獲得批准並加速未來幾個月全球疫苗的施打進度，有利經濟復甦前景。

此外，根據FactSet(1/29)統計，史坦普500大企業已有37%公布財報，獲利優於預期比例達82%、高於過去五年平均的74%，顯示儘管面臨疫情的不確定性，企業多繳出優於預期的成績，有助支撐股價表現。現階段建議多元布局策略，以「雙收益資產-美國與新興市場平衡型基金」為核心，藉由涵蓋高息債及類股分散的高品質股票的配置降低投組波動，是年終及紅包理財首選。隨著疫苗普及帶動經濟重返常態，股市短線震盪無礙中長期多頭格局，建議已進場者耐心續抱，空手者可透過逢震盪加碼或定期定額策略介入，掌握「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股」兩大主軸。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，2020年的挑戰已凸顯出新興市場的結構性優勢，預示著該市場將迎來前景看俏的2021年，今年世界各國應準備迎接刺激政策所帶來的財政與貨幣等總體經濟風險的二次衝擊，受到這些風險影響較小的是那些在2020年期間得以控制住疫情的國家，尤其是新興亞洲市場。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，數位轉型幫助企業使用技術從根本上改變產業的營運方式，且可能顛覆既有參與者，已經擁抱數位轉型以及持續將數位轉型作為業務關鍵推動力的企業，長期而言可望有較佳的營運表現。數位轉型具備數兆美元及數年的投資機會，目前仍處於早期階段，對許多公司而言，新冠疫情是數字化旅程的開始，而非結束。