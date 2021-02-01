快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

政院召開「穩定物價小組」會議 掌握民生物資供應情勢

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

農曆春節將至，行政院副院長沈榮津今（1）日召開「穩定物價小組」會議，責請農委會經濟部、交通部、公平會、行政院消保處等相關單位，密切監控農漁畜各類商品、民生物資等市場供需與價格狀況，適時執行各項調配措施，充裕供應、平穩價格，確保國人歡度春節。另請相關部會就近期國內營建物料波動進行報告，以掌握公共建設及民間投資工程相關情形。

針對農委會、公平會、法務部提報「農產品產銷預警及調節機制」，沈榮津表示，國內大蒜價格已漸平穩，請農委會持續關注國內大蒜價格走勢，適時調節市場供需，以維護消費者權益。

沈榮津指出，農產品產銷預警及調節機制應確實落實，請農委會持續精進相關機制，並於下次會議就當令較易發生產銷失衡情事的品項，提報產銷預警及調節機制的務實作為及執行成效。

沈榮津聽取農委會、經濟部、公平會及行政院消保處「春節民生物資價格穩定措施」報告後表示，農曆春節前的民生物資供需，蔬菜、水果、花卉、畜禽類及水產品等的供量充分滿足市場需求，但仍請農委會、經濟部、公平會與行政院消保處嚴密掌握應節商品與民生服務市場價格變動情況，適時調配供應，並嚴防業者藉機從事聯合行為，確保民生物資供應無虞。

沈榮津強調，近期國際大宗物資價格上漲，去年12月黃豆期貨價較2019年同期漲幅約39%，請經濟部責成台糖公司協助穩定沙拉油售價，另也請農委會及經濟部盤點國內黃豆供需庫存量，密切掌握並全力穩定後端飼料價格。有關國內黃豆、小麥、玉米等，鑒於目前國際大宗物資漲勢未見平緩，請農委會及經濟部持續掌握國際大宗物資情勢與盤點國內存量變動情形，適時採取因應措施。

有關經濟部、工程會及公平會就「營建物料價格變動情形及因應對策」之報告，沈榮津指出，請經濟部持續掌握、注意營建材料價格變動對營建業影響程度，必要時協調物料供需，執行穩定物價相關措施；另為因應中長期臺商回臺建廠需求，請協調國內鋼廠持續穩定供貨。

此外，沈榮津指出，為確保公共工程順利推動，維持國家經濟動能，請工程會持續管控工程進度，除要求機關落實物價調整因應措施外，亦需加強與外界溝通說明，對於進度落後案件應主動進行瞭解及協助，並請公平會查明鋼筋業者是否涉及聯合調漲鋼筋價格而有違反公平交易法規定情事。

經濟部 農委會 沈榮津

延伸閱讀

總統：台灣要打入綠電供應鏈

蘇貞昌：同意暫緩數發行位身分證 沈榮津協助蒐集意見

新式數位身分證暫緩 唐鳳：全力整備中

高捷延伸到屏東東港 陳其邁：最大癥結點在國7

相關新聞

疫情下資生堂不惜賣掉洗髮品牌 其實轉骨策略早在6年前就擬訂

台灣人很熟悉的日本資生堂TSUBAKI、uno、專科等，可能會變成歐洲人擁有的品牌，資生堂證實此事，日本人嘆遺憾。資生堂的業績確實受到外國觀光客到不了日本的衝擊，但其實轉移事業重心，是魚谷雅彥社長6年前就訂下的轉骨策略。

台股股民能複製GameStop軋空狂潮嗎？分析師這樣說

美國散戶發揮螞蟻雄兵的力量，上演對決看空遊戲驛站（GameStop）股價的對沖基金的戲碼，成為近日投資市場的熱門話題。從遊戲驛站股價29日收在325美元、月線狂漲16倍的結果來看，散戶暫居上風，但這齣小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼是否值得以散戶為主的台股投資人效法？投資專家表示，投資要看基本面，而非意氣之爭，散戶要集結起來和法人對作的風險很高。

李鎂接下公平會主委 致詞全程不看稿

挺過SOGO案的前經濟部商業司司長李鎂，今（1）日正式接下公平會主委一職。李鎂表示，未來公平會將定期舉辦業務座談會，期待...

年關近！公平會緊盯過年期間物價波動是否涉及人為操作

年關將近，今（1）日甫上任的公平會新任主委李鎂，針對春節物價波動議題表示，對於不正當人為的、不合法的操作物價行為，公平會...

公平會主委交接 李鎂接任新主委

公平會主委今天進行交接，由卸任主委黃美瑛交接給新任主委李鎂，李鎂隨後也陪同黃美瑛接受公平會同仁的歡送。

疫情衝擊仍在！無薪假微升至406家、4451人

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有406家、4,451人，一周之內增加25家、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。