快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

李鎂高升 經部商業司司長由蘇文玲陞任

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部今(1)日宣布，原任商業司司長李鎂已於同日轉任公平交易委員會委員並為主任委員，新任商業司司長，將由經濟部中小企業處副處長蘇文玲調任。

經濟部長王美花向已轉任公平會的李鎂司長致上誠摯感謝。李鎂在經濟部服務多年，歷任智慧財產局主任秘書、副局長、經濟部商業司副司長及司長等職務，公務生涯超過30年。任職於商業司期間，完成15年來公司法最大幅度修正；去年因應疫情，督導商業司辦理全國口罩通路分配及商業服務業紓困方案。

經濟部表示，新任商業司司長將由蘇文玲接任。蘇文玲為現任中小企業處副處長，美國懷俄明大學國際事務研究所碩士，歷任經濟部中小企業處科長、副組長及組長職務，2014年9月陞任中小企業處副處長職務，並於近2年曾代理中小企業信用保證基金董事長，熟稔中小企業財務協處、城鄉產業創生轉型、新創事業創新育成等業務；去年因應疫情，辦理各種紓困振興方案，包含企業紓困貸款、振興三倍券等，歷練完整、工作經驗豐富，對相關產業也非常熟悉。

中小企業處副處長遺缺方面，將由商業司副司長陳秘順陞任，陳秘順為中國文化大學國際企業(管理)研究所碩士，曾督導辦理大型物流中心BOO案、公司法修正案、物流國際化與科技化推動、服務業創新研發，及協助督導辦理各項因應疫情的商業服務業紓困方案。

經濟部 疫情

延伸閱讀

新任公平會主委李鎂：要當企業助力、而非阻力

桃竹備援管線工程通水 蔡英文總統親自視察

李鎂接下公平會主委 致詞全程不看稿

富邦金併日盛金 公平會最快3月中決定是否同意

相關新聞

疫情下資生堂不惜賣掉洗髮品牌 其實轉骨策略早在6年前就擬訂

台灣人很熟悉的日本資生堂TSUBAKI、uno、專科等，可能會變成歐洲人擁有的品牌，資生堂證實此事，日本人嘆遺憾。資生堂的業績確實受到外國觀光客到不了日本的衝擊，但其實轉移事業重心，是魚谷雅彥社長6年前就訂下的轉骨策略。

台股股民能複製GameStop軋空狂潮嗎？分析師這樣說

美國散戶發揮螞蟻雄兵的力量，上演對決看空遊戲驛站（GameStop）股價的對沖基金的戲碼，成為近日投資市場的熱門話題。從遊戲驛站股價29日收在325美元、月線狂漲16倍的結果來看，散戶暫居上風，但這齣小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼是否值得以散戶為主的台股投資人效法？投資專家表示，投資要看基本面，而非意氣之爭，散戶要集結起來和法人對作的風險很高。

李鎂接下公平會主委 致詞全程不看稿

挺過SOGO案的前經濟部商業司司長李鎂，今（1）日正式接下公平會主委一職。李鎂表示，未來公平會將定期舉辦業務座談會，期待...

年關近！公平會緊盯過年期間物價波動是否涉及人為操作

年關將近，今（1）日甫上任的公平會新任主委李鎂，針對春節物價波動議題表示，對於不正當人為的、不合法的操作物價行為，公平會...

公平會主委交接 李鎂接任新主委

公平會主委今天進行交接，由卸任主委黃美瑛交接給新任主委李鎂，李鎂隨後也陪同黃美瑛接受公平會同仁的歡送。

疫情衝擊仍在！無薪假微升至406家、4451人

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有406家、4,451人，一周之內增加25家、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。