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順藥缺血性腦中風重磅新藥LT3001 獲歐洲、南韓專利

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

順藥（6535）今（1）日宣佈，公司的急性缺血性腦中風新藥 LT3001化合物，已取得歐洲及南韓專利，專利保護至2034年6月止。其中，歐洲專利比照國際藥廠做法於所有歐洲專利組織（EPC）會員國辦理生效手續，生效地點包含德國、英國、法國、義大利、瑞士、奧地利等共38個歐洲國家。

順藥表示，LT3001為首發（First in Class）創新藥物，其化合物專利佈局完整、涵蓋全球主要市場，並已取得台灣、美國、大陸、日本、澳洲、俄羅斯、歐洲、南韓等14國之專利，另有四個國家的專利申請正在審核中。

根據GlobalData在2018年報告，全球急性缺血性腦中風病患以每年2.74%的增長率持續攀升，至2027年將達約2,300萬人。此外，中風是中國第一大死亡及致殘原因，患者超過1,000萬人。

急性缺血性腦中風發病快速，除了高死亡率外，其發病率、復發率及致殘率也極高，然而透過目前黃金療法rt-PA藥物治療、或機械取栓，仍有逾85%的病患無法獲得安全有效的積極治療。

順藥表示，LT3001是順藥備受關注的在研產品，動物臨床數據顯示，LT3001具高度安全性及雙效神經保護之特性，其作用機轉能安全的打通阻塞的血管、延長治療時間窗，將可望突破現有藥物治療侷限。

目前LT3001已於去(2020)年底完成台灣及美國兩地單劑量的二期臨床試驗受試者收案，預計今年下半年取得臨床研究報告。此外，順藥也與大陸合作授權夥伴分別於美國與大陸各別啟動多劑量的一期臨床試驗，期待藉由多劑量之測試有效發揮產品最大效力，並預計於今年下半年啟動多劑量的二期臨床試驗。

針對大陸的研發進度，日前已完成多劑量一期臨床試驗的第一例健康受試者給藥，該市場的臨床數據將有助於加速LT3001進軍全球市場。

腦中風 順藥

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