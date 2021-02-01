陳啟昱請辭 台鹽工會：不捨

獲悉董事長陳啟昱因另有個人生涯規劃辭去董事長一職，鹽聯會理事長劉詠銘及現任台鹽勞工董事王景田代表全體員工同聲表達不捨與慰留！工會指出，陳董事長個性溫和親切、尊重工會，勞資協商平順，打造台鹽（1737）成為正向積極、高凝聚力的幸福團隊。雖萬般不捨，但尊重董事長個人生涯規劃，鹽聯會暨各工會肯定相挺，更祝福陳啓昱董事長勇攀高峰、再展宏圖！

台鹽企業工會聯合會指出，公司雖然上市但有別一般企業，董事長係政府派任，不僅要創造營收利益，還要落實國家願景，從經營面響應政府政策，極具挑戰性。陳啓昱董事長常念茲在茲，鹽水是台鹽的根基，優先考量公司永續發展，為延續鹽水數十年供應無虞，必須更新老舊設備，任內投入3.8億元更新通霄廠海水 引入管相關工程，已於2018年年底完工。

2019年更斥資 5.85億元啟動汽電共生新建工程，縱使這二大鉅額投資將大幅提高營運支出，陳董事長仍果斷執行，解決公司隱憂，讓公司能繼續穩步生產經營，領導魄力實屬難得!

陳董事長秉持員工照護的精神，長期維持良好的勞資關係，2019年任內與本會簽訂團體協約，也獲勞動部頒獎表揚。團體協約之簽定，讓本會會員獲得一定程度的勞動條件保障，有助穩固企業經營，凝聚員工向心力，在勞資雙方緊密的合作下，提高生產力，共創勞資雙贏。

台鹽企業工會聯合會理事長劉詠銘指出，陳啓昱董事長相當重視員工，認為員工是創造臺鹽營收最重要的功臣，因此連續四年年平均調薪都超過 3%，賴全體員工齊心努力，2016 年每股稅後純益(EPS)1.76 元、2017年EPS1.77 元、2018年EPS2.26元及2019 年全球不景氣仍保有 EPS1.73元。

面對2020年新冠肺炎突襲全球，陳董事長率領團隊於最短時間開發防疫物資，提供100% MIT品質保障，照顧國人健康，不但零減薪、零裁員，2020年底，公司無畏嚴峻景氣，成績更勝前一年。