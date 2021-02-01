疫情衝擊仍在！無薪假微升至406家、4451人

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有406家、4,451人，一周之內增加25家、249人，製造業和服務業無薪假情勢皆呈上升，反映新冠肺炎疫情和邊境管制對勞動市場衝擊仍在。

這期無薪假統計，以製造業增加較多；支援服務業（含旅行社）、運輸及倉儲業無薪假也呈微升。國內爆發醫院群聚感染，疫情升溫，對服務業衝擊，值得關注。

勞動部統計指出，製造業目前有96家、1,713人實施無薪假，較上一期家數增加9家，138人。

其中，向來為無薪假重災區金屬機電業，目前實施無薪假有48家、937人，一周內增加7家、116人，該產業自一月呈持續減少之勢後，已連續2周轉增加，反映部分工具機業受到疫情衝擊。

化學工業現實施無薪假有21家、224人，資訊電子工業則有10家、281人實施無薪假，皆呈持平。民生工業現實施無薪假有17家、271人，較上一周增加2家、22人。

目前運輸及倉儲業有38、1030人實施無薪假，一周內增加2家、47人，人數再度破千。支援服務業（含旅行社）則有96家、725人實施無薪假，較上周增4家、40人。

批發零售業目前有116家、7,15人實施無薪假，較上周增加4家、9人，呈微升之勢。

官員表示，因國外疫情險峻，邊境管制持續，航空運輸和旅行社很難不受影響；製造業近來景氣和出口皆有好轉，雖有部分廠商實施無薪假，但變動不大。

勞動部表示，本次增加25家，人數增加249人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。