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1月製造業PMI達65.1 擴張速度為創編來最快
中華經濟研究院今（1）日發布1月台灣採購經理人指數，製造業快速擴張，其採購經理人指數（PMI）為65.1，為2012年7月創編以來最快擴張速度。指數連續七個月擴張，較上月上升3.8。
1月非製造業經理人指數（NMI）為55.0，和上月一樣，已連續八個月擴張，只是擴張速度不如製造業。
中經院助研究員陳馨蕙指出，擴張速度最快不是講GDP成長率會最高，而是指從低點上來的速度很快。
製造業情況有多好？中經院助研究員陳馨蕙指出，「大家都瘋狂的在下單，也努力的生產。」人力僱用是落後指標，往年都是在農曆年後才僱工，今年年前就搶人了。
製造業六大產業PMI已連續兩個月全數在60以上的擴張速度，擴張速度最快的是交通工具產業，指數達70.5；電力暨機械設備產業擴張速度躍居第二，指數67.4；其餘依次為基礎原物料產業、電子暨光學產業、化學暨生技醫療產業、食品暨紡織產業。
服務業部分，八大產業中有六大產業擴張，住宿餐飲業和零售業二大產業呈現緊縮。依擴張速度排序為運輸倉儲、營造暨不動產業、批發業、教育暨專業科學業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業。
服務業的人力僱用指標亦轉為擴張，對僱工需求上升。
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