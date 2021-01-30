中央與地方聯手 協助林園工業區廠商改善工安及環保
對於近期林園工業區發生工安環保事件，經濟部次長曾文生於1月30日立即率經濟部團隊與高雄市政府團隊至林園工業區進行「聯合稽查小組第一次會議」討論。經濟部將於2月1日起立即組成特檢小組，於一週內針對近期兩家工安事件及2家製程緊急排放致環保污染事件進行特檢，並於2月9日前宣佈分批啟動全工業區廠商之總體聯合稽查作業機制。
經濟部工業局表示，有關今年1月29日林園工業區聯成化學科技（股）公司林園廠火警工安事故，工業局林園工業區服務中心第一時間啟動區域聯防，並由台塑公司、台合科公司支援消防水、中油林園廠支援泡沫車及信昌泡沫原液協助，藉由建全之支援機制，加強同業間應變資源之整合與連繫，達到「運用聯防，協助防災和救災」之目標。
針對聯成化學、台苯公司發生之工安事件及亞聚、信昌公司之空氣污染事件，經濟部本於目的事業主管機關，會協助廠商進行工安及環保相關輔導改善及督導，並要求林園工業區所有廠商做好相關製程安全及環境保護之自主管理，並強化聯防組織互相支援效能提升，務必降低工安環保事件之產生。
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