林園工業區污染工安問題 地球公民促建立退場機制

美國總統拜登走馬上任後宣布將把現在65萬輛公務車，全部換成電動車，美系特斯拉等大廠當然很高興，德國福斯汽車集團總裁赫伯特·迪斯（Herbert Diess）也豪氣地說自己準備好了，舉手要拜登政府「選我」。福斯集團才剛因碳排量未達歐盟標準被罰1億歐元，又是「外來種」，哪裡來的勇氣和特斯拉等美系汽車大廠競爭美國公務車市場？

2021-01-30 14:14