林園工業區污染工安問題 地球公民促建立退場機制
林園工業區聯成化工廠大火曝露工安問題也造成空污，地球公民基金會今天聲明並提出呼籲，促納入公民參與並對林園石化工業區總體檢，檢討產業政策對高污染石化廠建立退場機制。
聯成化學科技公司29日晚上大火延燒數個小時造成空氣污染等問題。地球公民基金會今天針對聯成大火發布新聞稿指出，現場臭異味瀰漫；已是今年1個月內，林園工業區第4次發生工安意外，時間又是高雄空污霾害嚴重季節，致林園及周邊居民擔心害怕吸入有害污染物。
高市府雖已依空污法裁處新台幣500萬元，市長陳其邁也宣示要和經濟部組「聯合稽查小組」聯合查廠；然而，林園工業區中有許多石化廠已是污染事件慣犯，凸顯整體治理已系統失靈，聯合查廠並不足以讓民眾安心。
地球公民基金會4點呼籲，促高雄市環保局與勞檢單位詳細調查事故原因及對環境的影響，並公開調查報告。林園石化工業區近年事故頻仍，近3年例行的環保稽查報告應該公開並接受全民監督。林園石化工業區老舊，環保署應儘速規劃總體檢，並納入公民參與機制。高雄市石化重工業林立，應檢討產業政策，建立高污染高風險石化廠退場機制。
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