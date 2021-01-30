林園工業區污染工安問題 地球公民促建立退場機制

中央社 / 高雄30日電
林園工業區聯成化工廠大火曝露工安問題也造成空污，地球公民基金會今天聲明並提出呼籲，促納入公民參與並對林園石化工業區總體檢，檢討產業政策對高污染石化廠建立退場機制。記者劉學聖／攝影
林園工業區聯成化工廠大火曝露工安問題也造成空污，地球公民基金會今天聲明並提出呼籲，促納入公民參與並對林園石化工業區總體檢，檢討產業政策對高污染石化廠建立退場機制。記者劉學聖／攝影

林園工業區聯成化工廠大火曝露工安問題也造成空污，地球公民基金會今天聲明並提出呼籲，促納入公民參與並對林園石化工業區總體檢，檢討產業政策對高污染石化廠建立退場機制。

聯成化學科技公司29日晚上大火延燒數個小時造成空氣污染等問題。地球公民基金會今天針對聯成大火發布新聞稿指出，現場臭異味瀰漫；已是今年1個月內，林園工業區第4次發生工安意外，時間又是高雄空污霾害嚴重季節，致林園及周邊居民擔心害怕吸入有害污染物。

高市府雖已依空污法裁處新台幣500萬元，市長陳其邁也宣示要和經濟部組「聯合稽查小組」聯合查廠；然而，林園工業區中有許多石化廠已是污染事件慣犯，凸顯整體治理已系統失靈，聯合查廠並不足以讓民眾安心。

地球公民基金會4點呼籲，促高雄市環保局與勞檢單位詳細調查事故原因及對環境的影響，並公開調查報告。林園石化工業區近年事故頻仍，近3年例行的環保稽查報告應該公開並接受全民監督。林園石化工業區老舊，環保署應儘速規劃總體檢，並納入公民參與機制。高雄市石化重工業林立，應檢討產業政策，建立高污染高風險石化廠退場機制。

空污 大火 事故

延伸閱讀

聯成大火之後 經濟部攜手高市府針對工業區總體檢

陳其邁：2/1起大規模稽查石化廠 違規就停工

林園工業區事故不斷 陳其邁宣布周一起聯合稽查

高雄林園聯成化科大火徹夜處理殘火 消防持續射水降溫

相關新聞

聯成大火之後 經濟部攜手高市府針對工業區總體檢

聯成化科林園廠昨晚大火，至今早平息，高雄市政府初步調查，起火原因是廠商在製程操作時違反相關法令，已依據工廠管理輔導法及勞...

拜登一說公務車全面電動化 德國福斯馬上刷存在感大喊「選我」

美國總統拜登走馬上任後宣布將把現在65萬輛公務車，全部換成電動車，美系特斯拉等大廠當然很高興，德國福斯汽車集團總裁赫伯特·迪斯（Herbert Diess）也豪氣地說自己準備好了，舉手要拜登政府「選我」。福斯集團才剛因碳排量未達歐盟標準被罰1億歐元，又是「外來種」，哪裡來的勇氣和特斯拉等美系汽車大廠競爭美國公務車市場？

勞保連續4年入不敷出 去年因這個原因逆差拉大翻倍

勞保去年收支出爐，短絀持續惡化。據了解，勞保109年全年應收保費收入4002.86億元，由於去年9月勞保年改減少給付消息，引發部分勞工恐慌，請領金額暴增二成，全年支出4488.56億元，收支短差暴增到485.70億元，不但是連續4年收支逆差，逆差金額485億元更較前3年僅200多億元大幅增加，比前年的228億元增加113%，逆差擴大一倍以上。

台灣GDP成長率30年首度超越大陸 謝金河指出重要關鍵

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「不可思議的數字：台灣的GDP成長率30年來首度超越中國！」一文，他表示，這是歴史上十分珍...

2.98% 我GDP增速 超越大陸

主計總處昨（29）日發布去（2020）年台灣經濟成長率概估為2.98%，我國由於防疫成功締造佳績，為近30年來我經濟成長...

勞動基金獲利 勞工每人分紅1.4萬

二○二○年新冠肺炎疫情蔓延全球，影響金融市場震盪，勞動部勞動基金運用局昨公布去年勞動基金運用績效，截至去年底，勞動基金規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。