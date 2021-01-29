立院通過蔡其昌版中火配套 台電：評估後再說明

立法院臨時會今（29）日審查今年度總預算，處理台中火力發電廠燃煤機組除役主決議，最後由民進黨立委蔡其昌表決通過。台電發言人張廷抒表示，此版本與原先火力計畫差異不小，台電基於穩定供電立場，必須花時間全面評估才能對外發言，但也會尊重國會決議。

張廷抒表示，之前國民黨立委所楊瓊瓔提出的版本至少評估了5個禮拜才計算出來。根據台電過去公布規劃，中火燃氣機組應於2025年上限。對於目前進度，台電表示，中火去年3月已送至台中都市設計審議會，但仍有22項遭卡，有些要求確實無法達成。

依照台電既有規劃，2025年燃氣機組上線後，全廠將以「兩氣六煤」模式運轉，另四部不特定燃煤機組將轉為備用；四部備機組必須同時滿足三條件才能啟用：第一，不能在空汙季使用；第二，空品的AQI須要小於100；第三，備轉容量率需低於8%，因此啟用機率甚低、多只會啟動兩部。

蔡其昌版本則要求，未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利後即除役不拆除(無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機)現有兩部燃煤機組，以達成早一天燃氣、少一天燃煤，並要在2035年把台中電廠十部燃煤機組全部除役。