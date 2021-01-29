與美談車用晶片？經濟部：2月5日將舉行台美視訊會議
根據《彭博》報導，美國拜登政府官員下周將與台灣政府和半導體業，舉行一場臨時會議。對此，經濟部表示，台美2月5日將會舉行一次產業間視訊會議，主要參加者是台美雙方業者，不限於半導體，也會包括其他產業部門。
經濟部表示，台美之間的供應鏈合作越來越緊密，在去年底的「台美經濟繁榮夥伴對話」後，雙方持續保持事務性的磋商管道，密切溝通。經濟部長王美花也提過，希望在二月初能夠舉行一次產業間的討論，因此才決定在台北時間2月5日上午，以視訊方式舉行。
經濟部表示，視訊會議主要參加者會是台美雙方的業者，不限於半導體，也會包括其他產業部門。而王美花也會同樣會參加，將與業者共同促進台美產業鏈的更緊密合作。
至於台美雙方官員出席與否，經濟部表示歡迎，但名單尚未確認，待確認後會向大家報告。
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