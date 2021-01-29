「袋鼠國家」如何打敗「荷蘭奇蹟」？央行小編告訴你

中央銀行今（29）日指出，去(2020)年第4季「央行理監事會議議事錄摘要」裡，有位理事指出，台灣目前因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，導致新台幣強勢升值，惟不利其他產業；當前新台幣升值的情況與當年「荷蘭病」的背景有些相似。

央行指出，所謂「荷蘭病」是指，荷蘭於1960年代發現北海油田，1970~1980年代，拜大量出口天然氣帶來的貿易順差之賜，累積不少外匯，但也因荷蘭盾匯價大幅升值，致國內產業喪失競爭力，導致國內產業空洞化、產品出口大幅下跌、失業率上升、政府社福與財政負擔加重等問題。

《經濟學人》首於1977年，將荷蘭所面臨的問題，稱之為「荷蘭病」。迄今，「荷蘭病」一詞，除指一國因天然資源出口大幅増加，也泛指因大量資本流入，導致幣值急遽上升，並使得國內產業喪失國際競爭力的現象。

荷蘭政府為因應「荷蘭病」，不得不祭出連番改革，包含抑制工資上漲及減少工時的策略，以創造更多就業；縮減政府規模與公務員薪資成本、進行政府財政重整，以及加入區域貨幣整合等方式，幫助荷蘭在21世紀前後創下連續近26年（103季）無景氣衰退的紀錄，並博得「荷蘭奇蹟」（Dutch Miracle）美名。此一紀錄，直至2008年方因全球金融危機而中斷。

不過後來，有個「袋鼠國家」一舉打破了「荷蘭奇蹟」。

央行指出，澳洲去（2020）年第1季GDP季增率為-0.3%，終結史上最長、近29年來未曾出現景氣衰退（recession）的輝煌紀錄，「澳洲袋鼠」成功摘下「荷蘭鬱金香」。

澳洲先前超越荷蘭，創下連續29年無衰退的新紀錄，主要或可歸因於全球金融危機期間，最大的貿易夥伴─中國大陸，對其天然資源的需求依然強勁，使之仍能持續成長，進而在2017年第1季時追平「荷蘭奇蹟」。不過，在過度仰賴自然資源出口的情形下，澳洲同樣面臨「荷蘭病」的困擾─澳幣曾大幅升值威脅當地製造業出口競爭力，間接影響當地製造業發展，使澳洲製造業無法形成完整的產業供應鏈。

澳洲政府為緩解「荷蘭病」所帶來的不利影響，近年來大力推動公共基礎建設計畫並扶植新創產業，期能帶動產業發展，突破成長陷入停滯的窘境。可惜的是，2019年以來受連月森林大火及新冠肺炎（COVID-19）疫情雙重打擊，澳洲去年第1季GDP季增率即由正轉負。