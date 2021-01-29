CIP完成台中港36號碼頭租約 離岸風機產業聚落將形成

哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫今（29）日與台灣港務股份有限公司台中港務分公司，完成碼頭租用合約簽署，將於2023年租用台中港36號碼頭，作為離岸風機預組裝工程，及工作船隊停靠補給等用途，執行CIP彰芳暨西島離岸風場建設工程。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）指出，本次碼頭租約範圍包括了台中港36號碼頭及36號碼頭後線土地。其中，台中港36號碼頭於2020年底完成改建工程，碼頭長度340米、設計水深12~16米，全區採20噸／m2及40噸／m2兩種設計，是專為離岸風電工程規劃與建造的重件碼頭，除了有適宜的水深與完善的基礎建設，碼頭地理位置亦鄰近風場。

彰芳暨西島離岸風電計畫承租的36號碼頭及後線土地面積共約16公頃，將作為彰芳二期與西島風場計畫工程的離岸風機零組件儲存、裝卸、與預組裝碼頭，並提供風機安裝與運輸船隊，以及支援船隊停靠補給使用。

此外，CIP彰芳暨西島離岸風電計畫的風機國產化本土廠商，也大舉於台中港成就了約80公頃的投資，包括：如CIP和華城電機攜手投資的大型機艙組裝廠便緊鄰36號碼頭，金豐機械的塔架廠、永冠能源的鑄件廠、天力離岸科技的葉片廠等。