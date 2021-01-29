中小企業信保基金董事長「女力」上位！由許婉琪升任

中小企業信保基金董事長「女力」上位！中小企業信用保證基金今（29）日下午舉行董事會議，會中一致同意通過推選前財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理許婉琪出任董事長，並在經濟部次長陳正祺監交下舉行中小信保基金董事長交接典禮。

許婉琪是國立中央大學企業管理策略組博士，歷任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理、陽明海運文化基金會執行長、陽明海運集團總管理部協理，以及台灣育成中小企業開發股份有限公司董事。

許婉琪擁有深厚企業經營及輔導經驗，熟捻企業診斷實務，時時傾聽企業需求，協助改善財務痛點。在任職聯輔基金會期間，到任三年多就締造業績年成長四倍以上的亮眼成績，更在疫情期間，社會經濟陷入焦慮不安的氛圍下，以高效率、快節奏地帶領團隊協助中小企業紓困，廣獲各界好評。

中小信保基金成立46年來，協助超過57萬家中小企業成功向金融機構取得超過20兆元資金，目前上市櫃公司有近五成曾是信保基金保證的企業。中小信保基金不僅促進台灣經濟發展、創造就業機會，更在中小企業每個發展階段中扮演不可或缺的關鍵角色。

中小信保基金因應本次嚴重的新冠肺炎疫情，配合政府各項紓困振興貸款措施，無論是天上飛的航空業、海上行的航運業、受創最重的觀光業，以及24個工作天完成近百萬普羅大眾的勞工紓困貸款，自2020年3月起至2020年底，紓困貸款已協助近20萬家企業及近百萬名勞工取得銀行逾7,290億元低利貸款。

甫上任的許婉琪今日除感謝全體信保同仁在過去46年來對中小企業的付出貢獻，也提出以「信任、保護、積極、創新」，恰與「信保基金」四個字同/諧音的主張與信保的全體同仁共同勉勵。

許婉琪表示，「信用」的基礎在於彼此信任，「保證」是為了保護企業經營的底氣，信保除了要為中小企業生存發展的根底穩健守成之外，更要因應當前疫情情勢變化，超前部署，並「積（基）極創新（金）」，無論在組織經營及公司治理方面要更加精進提升；而對於中小企業面臨產業結構、企業升級的轉型問題與挑戰上，更要秉持一貫的服務和利他精神來貫徹信保的理念。

此外，許婉琪也強調就任後，將落實以「穩健守成，積極創新」發展的思維，秉持服務熱忱，帶領中小信保基金落實陪伴中小企業成長，貫徹行政院、經濟部輔導中小企業的政策，並在中小企業處的指導下，以「融資、保證、輔導三位一體」模式，積極落實政府輔導中小企業的各項政策，讓中小企業有感；另一方面也將努力提升服務，讓金融機構送保更為便捷，提高金融機構的放款意願，達成政府照顧中小企業、促進台灣經濟發展的政策目標。