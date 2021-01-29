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台灣聯合學習產業大聯盟啟動 龔明鑫、杜奕瑾領軍

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

打造AI台灣再跨一大步！由國發會主委龔明鑫發起的「台灣聯合學習產業大聯盟」今（29）日正式啟動。龔明鑫指出，按照國際研究機構資料顯示，估計到2030年AI可以創造的全球經濟價值將達到15.7兆美元，可增加全世界GDP 14%，台灣是發展AI很重要的環境，台灣在全球AI產業也扮演關鍵性角色。

今日親自出席「台灣聯合學習產業大聯盟」啟動大會的副總統賴清德致詞時也表示，AI是下一波全球智慧化最關鍵的力量，台灣不能失掉先機。

龔明鑫表示，台灣經濟要走向發展新模式2.0，政府在經濟發展策略上最重要的布局，就是數位轉型，以創新驅動成長，在5+2產業創新2.0中，積極導入AI、5G等數位經濟關鍵技術，讓台灣成為全球經濟關鍵力量。

龔明鑫進一步指出，要發展AI，資料非常重要。民主國家對於資料治理，非常重視隱私與人權，「聯合學習」，就是解決這個問題。國發會與台灣人工智慧實驗室便首先號召產官學研醫等單位，共同成立「台灣聯合學習產業大聯盟」，帶領醫療、智慧城鄉、金融、製造、文創暨商務等，透過各產業共襄盛舉且共同合作，訓練更精準的全域人工智慧模型，加速臺灣AI驗證技術與應用發展。

台灣聯合學習產業大聯盟會長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，「台灣聯合學習產業大聯盟」是台灣跨產業在國際展現軟實力的產業機會，由產業共同定義問題、建立資料、進行AI模型訓練，再到AI的產品化與商品化，建立國際可信任的AI解決方案，讓產業共同投入更多人才、技術、資金、法規等，建構台灣優質的聯合學習服務與發展環境。

同時，杜奕瑾也表示，台灣保障隱私人權可信任的人工智慧發展在OECD國家中受到矚目，台灣聯合學習產業大聯盟將秉持AI共用與共享精神進行聯合訓練、聯合驗證、聯合部署、強調跨中心、可驗證，進一步做到全面的AI應用與場域認證，將服務產業會員們共同建立可分享、可追蹤、可解釋、可驗證、可信任的AI模組。

大聯盟 人工智慧 龔明鑫

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