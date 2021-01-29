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台灣去年躍升為日本第四大進口來源國 創歷史新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
圖為高雄港貨櫃畫面。（本報系資料庫）
圖為高雄港貨櫃畫面。（本報系資料庫）

經濟部貿易局今（29）日指出，依據日本財務省頃發佈2020年的貿易統計，在日本主要的進口來源國當中，台灣的排名由2019年的第六名躍升為第四名，創歷史新高。

貿易局指出，此顯示台灣有效控制新冠肺炎疫情，使廠商在生產及對外出口均能維持穩定運作。在全球貿易遭受重大打擊之際，相較於其他國家對外出口大幅減少，台灣成為日本穩定可靠的供應來源。

根據日本財務省統計顯示，2020年自台灣進口額2.9兆日圓雖減少2.4%，但在其前十大進口來源國中減幅最小，且自台灣進口額占日本進口總額從2019年的3.7 %增為4.2 %。

此外，依據財政部統計，台灣2020年對日本出口達234億美元，成長0.5%，進口則為459億美元，成長4.2%，貿易總值達693億美元，皆為新高，顯示雙邊貿易關係密切。

貿易局指出，回顧近十來台灣在日本進口市場的排名，2011年為第12名，2018年為第七名，2019年為第六名，2020年則躍升為第四名。顯示台灣產業界及出口廠商的努力，所開發的產品越來越符合日本市場需求，且在疫情肆虐全球之下，台灣成為日本穩定且可靠的供應來源。

日本 疫情

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