經長樂觀台美電動車鏈合作

美國車商特斯拉將於德州擴廠，外傳也邀請台廠一起組隊赴美設廠。經濟部長王美花證實，台灣有許多廠商都屬於特斯拉供應鏈，因此特斯拉有找像是電子代工二哥和碩到美國設廠；她也表示，經濟部對於台美電動車供應鏈上合作樂觀其成。

王美花表示，電動車是一直在發展中的行業，台灣確實也非常多廠商成為特斯拉及其他電動車廠的供應鏈。她了解，特斯拉確實正在擴廠，邀請了台灣廠商到美國設廠，「對於台美供應鏈合作，我們覺得是樂觀其成的。」

王美花日前接受本報專訪提到，經濟部找來傳產及電子業者合作媒合商機，正是因為看到台灣車用電子出口和產值大幅度成長的趨勢。電動車打破過去的供應鏈機制，包括驅動系統、電腦系統及面板都是台灣的切入點。

和碩隨著特斯拉赴美組隊訊息，其實不難發現蛛絲馬跡。和碩去年法說會便透露出赴美設廠消息，被外界解讀就是有意跟著特斯拉前進德州。今年1月14日也傳出和碩與特斯拉合作關係再擴大，不僅投入特斯拉組裝儀表中控台、更打入充電樁供應鏈，讓股價應聲大漲。

根據經濟部投資處統計，通過投資台灣三大方案的廠商中，其中有15家台商名列「特斯拉供應鏈」，製造領域涵蓋車電、馬達、電池、車身、充電等五大系統，總投資超過千億元。

據統計，這15家廠商包括和碩、群創、同欣電、富田、和大、康普、和勤、順德、巧新、聯嘉、恒耀、維熹、致茂、康舒、興勤。

投資額較大者，分別是群創在觸控面板投資702億元、和碩在主控電腦投資149億元、同欣電在影像感測器封裝投資97億元、巧新在鍛造鋁框投資92億元。