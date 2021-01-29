士林堰增流至水庫環評卡關 中部水情面臨嚴峻考驗

為解中部旱象，經濟部擬增加士林堰引入鯉魚潭水庫的水量，但由於牽涉當年鯉魚潭水庫發電環評相關承諾，須過環評委員這關。然而昨（28）日環保署專案小組首度審查此案，過程並不順利。

環委認為開發單位提出的變更對照表過於「急就章」，要求補充大安溪流域流量資料、生態調查資料後，4月底前補件再審。不過若變更對照表審查遲遲卡關，中部水情調度恐將遭逢嚴峻考驗。

台電現場得知環評專案小組結論後相當詫異，立即向環委表達水情的緊急「超乎想像」，當場懇請專案小組趕快讓此案過關，也絕對會補充相關資料，「若是拖到4月底再審，將緩不濟急，水情真的非常不樂觀！」

但環評委員則強調，台電提供的資料確實不足，若貿然通過，將創環評惡例，影響重大。但環委也表示，理解水情緊急，若台電儘快補充資料，過幾天立刻送進來，專案小組也會用最快速度審查，不一定會拖到4月底。

水情嚴重吃緊，供應中部地區民生、工業用水的鯉魚潭水庫，水位持續下降，旱災應變中心提出應變措施，希望在下游灌溉用水需求減少下，彈性調度放流量引至鯉魚潭水庫，因此由台電提出環說書變更內容對照表，將最少流量從2.7cms（每秒立方公尺）調整為1.2cms，以因應極端氣候。

水情原本應是水利署主管業務，但由於這項彈性調度，牽涉到的是當年台電提出的鯉魚潭水庫發電計畫，台電意外成了「事主」，緊急提出的變更對照表卻遭質疑「急就章」，昨日也有不少下游農民出席表達抗議。