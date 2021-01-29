晶片換疫苗 經長：已向德提議

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
圖／經濟日報提供
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經濟部、國發會本周三（27日）邀請晶圓代工業者開會，提出「一個共識、三個方法」以解決車用晶片荒。對於是否可能如外界期待的用車用晶片換新冠肺炎疫苗，王美花昨（28）日表示，她已向德國在台協會處長王子陶表達態度，盼德協助台灣取得疫苗；對方表示，將轉達給德國政府。

德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）日前向台灣政府來函，點名台積電增產協助德國汽車產業。王美花說，她本周三才收到信，近期將會就晶圓代工廠現況做說明。

對於國人期盼用晶片換疫苗，王美花透露，本周三與王子陶會面時已表達這個態度，認為台灣協助各國取得車用晶片，克服國際汽車產業問題，而在國內藥廠國光、聯亞生技等疫苗均尚未出爐，當然希望德國也來協助台灣取得疫苗，確保照顧第一線醫護人員安全。

對於德國外交部表示，對台政策不會因車用晶片荒有所改變。王美花則說，目前全球疫情下，大家應本著互利共榮，台灣只要做好台灣的角色，在國際上被看得見，「這對台灣比較重要。」

至於是否可能再加碼，透過車用晶片支援爭取更大經濟關係合作，如FTA及相關經貿協定等。王美花表示，事情一件一件來處理。

對於車用晶片廠商頻說擠不出產能，王美花說，晶圓代工廠商已提出「三方法」包括優化生產線、保障車用晶片供給率及協調其他業者讓出產能；她強調，車用晶片荒不會是今天講完，明天就可以解決的問題。

晶圓代工上游廠如環球晶、合晶近期也反映產能滿載，經濟部是否將介入協調？王美花說，整個半導體供應鏈都滿載，目前尚未聽到業者表達需要經濟部居中協調，就讓業者商業機制運行。

至於車用晶片缺口有多大，王美花說，車用晶片供應鏈很長，包括設計者、大盤商跟車商，因此數據不是掌握在晶圓代工業者。

晶圓代工廠 晶片 王美花

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