國發會預期：投資、消費 經濟兩大動能

睽違近十年，去年12月景氣燈號轉「黃紅燈」。國發會副主委施克和昨（28）日表示，維持今年經濟成長的動能，預計會是支撐內需的政府投資與民間消費，其中主要包括今年度預計投入公建經費逾6,100億元。

施克和昨在行政院院會後記者會表示，今年經濟成長動能，著重在內需與政府支出部分。預料，國內內需消費市場，是維持今年經濟成長的主要力道；此外，政府今年預計投入約6,100億元的公建預算，若要將效能發揮到最大，預算執行、達成率就很關鍵。

至於進出口部分，施克和說，有些具體的對策，他不方便太武斷直接說明。但他強調，自去年開始，國內政府投資、民間消費，就已成為我國經濟成長的主要動能。

施克和表示，加速公建計畫措施，兩大策略包括提前發包、加速執行都會延續，尤其是加速開工，以及提前開工、完工、復工等都是。至於會產生多少經濟效益，施克和表示，實際試算會增加多少，會將資料提供主計總處來推估。

關於進出口對我國今年經濟影響，台經院研究員邱達生分析，與去年不同，疫情仍嚴重的歐美國家，今年可說是找到「與疫情共處」的經濟模式，台灣出口可望比去年樂觀，但要注意的是，台幣匯率今年可能會因美國貨幣政策而持續走強。