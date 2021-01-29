聽新聞
test
0:00 / 0:00

國發會預期：投資、消費 經濟兩大動能

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

睽違近十年，去年12月景氣燈號轉「黃紅燈」。國發會副主委施克和昨（28）日表示，維持今年經濟成長的動能，預計會是支撐內需的政府投資與民間消費，其中主要包括今年度預計投入公建經費逾6,100億元。

施克和昨在行政院院會後記者會表示，今年經濟成長動能，著重在內需與政府支出部分。預料，國內內需消費市場，是維持今年經濟成長的主要力道；此外，政府今年預計投入約6,100億元的公建預算，若要將效能發揮到最大，預算執行、達成率就很關鍵。

至於進出口部分，施克和說，有些具體的對策，他不方便太武斷直接說明。但他強調，自去年開始，國內政府投資、民間消費，就已成為我國經濟成長的主要動能。

施克和表示，加速公建計畫措施，兩大策略包括提前發包、加速執行都會延續，尤其是加速開工，以及提前開工、完工、復工等都是。至於會產生多少經濟效益，施克和表示，實際試算會增加多少，會將資料提供主計總處來推估。

關於進出口對我國今年經濟影響，台經院研究員邱達生分析，與去年不同，疫情仍嚴重的歐美國家，今年可說是找到「與疫情共處」的經濟模式，台灣出口可望比去年樂觀，但要注意的是，台幣匯率今年可能會因美國貨幣政策而持續走強。

台幣匯率 疫情

延伸閱讀

去年公建經費達成率近13年新高 蘇揆：要貫徹、管制考核

政院：714億助地方 2月2日前公務員薪水年終入袋

台經院倡議以晶片換疫苗 陳時中：樂觀其成

德美日盼台積電馳援 台經院：可思考晶片換疫苗

相關新聞

今年拚公建 豪砸6,100億元

疫情期間，政府帶頭推動公共建設來拚經濟。行政院長蘇貞昌昨（28）日表示，今年度整體公建經費預計逾6,100億元，金額是歷...

晶片換疫苗 經長：已向德提議

經濟部、國發會本周三（27日）邀請晶圓代工業者開會，提出「一個共識、三個方法」以解決車用晶片荒。對於是否可能如外界期待的...

特斯拉交車加速 台鏈利多

電動車大廠特斯拉上季營收首度突破100億美元大關、創下紀錄，且歷來首度出現全年獲利，但不如市場預期；不過該公司預期今年的...

經長樂觀台美電動車鏈合作

美國車商特斯拉將於德州擴廠，外傳也邀請台廠一起組隊赴美設廠。經濟部長王美花證實，台灣有許多廠商都屬於特斯拉供應鏈，因此特...

士林堰增流至水庫環評卡關 中部水情面臨嚴峻考驗

為解中部旱象，經濟部擬增加士林堰引入鯉魚潭水庫的水量，但由於牽涉當年鯉魚潭水庫發電環評相關承諾，須過環評委員這關。然而昨...

國發會預期：投資、消費 經濟兩大動能

睽違近十年，去年12月景氣燈號轉「黃紅燈」。國發會副主委施克和昨（28）日表示，維持今年經濟成長的動能，預計會是支撐內需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。