今年拚公建 豪砸6,100億元

疫情期間，政府帶頭推動公共建設來拚經濟。行政院長蘇貞昌昨（28）日表示，今年度整體公建經費預計逾6,100億元，金額是歷來最高，比去年多出二成、1,000億元。據估算，這1,000億元估可帶動經濟成長上升約0.5個百分點。

國發會昨日在行政院院會報告「109年度整體公共建設計畫執行情形」，為因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院去年祭出加速公建計畫執行措施，最後在整體公建計畫經費5,046億元中，執行了4,818億元，達成率為95.48%，創下13年新高。

國發會官員表示，今年度的重大公建計畫，預計包括桃園航空城開發計畫用地取得、桃園機場第三航廈、全國國中小冷氣安裝與電力設施、全台汙水下水道工程、中油第三天然氣接收站、第七輸變電計畫，以及多項延續性的公建計劃案等等。

蘇揆指出，前瞻第三期預算加上中央政府總預算案，今年度整體公建經費預計超過6,100億元，是歷來最高金額，比去年多出兩成、1,000億元，且台經院目前也預估，因科技大廠加碼投資台灣、綠能投資升溫，民間投資成長也上修，成長率為4.83%。

蘇揆表示，因此，去年他要求各單位加大、加快、加碼公共建設投資與執行，就是要避免像過去在SARS期間，公共支出反而減緩，以至於影響國內經濟發展。

根據估算，今年度公建經費預計6,100億元，較去年度成長約1,000億元，若以我國2020年全年GDP（國內生產毛額）約20兆元計算，這增加的1,000億元，估可帶動我國GDP成長約0.5個百分點。

國發會分析公建計畫去年各季執行狀況，第1季確實受疫情影響，低於過去年度平均表現，但第2季起經政府加速推動，執行成效明顯提升，去年全年較2019年增加執行600餘億元，並提前投入經費，避免像以往過度集中在第4季執行。