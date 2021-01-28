央行理事示警 當前新台幣升值猶如「荷蘭病」

中央銀行理事拋出全新議題。去(2020)年12月17日的央行理監事會議，有理事提出，當前新台幣升值的情況與當年「荷蘭病」（Dutch Disease）的背景有些相似。

該理事表示，荷蘭於1960年代發現北海天然氣後，出口巨幅擴增，荷蘭幣大幅升值，致其傳統產業喪失國際競爭力，加速去工業化；目前台灣則因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，導致新台幣強勢升值，但此將不利其他產業。宜思考此對台灣長期產業結構的利弊，並就貿易順差規模、來源、組成內容與各產業的占比等方面，全方位思考匯率政策。

央行今（28）日公布去年12月17日理監事會議議事錄摘要，對於當前貨幣政策，特別是新台幣匯率升值問題，理事們提出許多建議。

其中一名理事指出，考量當前新台幣相對強勢，政策利率已無調升空間，若升息將使新台幣面臨更大的升值壓力。此外，近月 M2 成長超逾參考區間 6.5%的上限，顯示國內資金已相當寬鬆，降息亦不適當，維持政策利率不變應係不錯的作法。

數位理事支持政策利率維持不變之同時，並對近期新台幣匯率走勢表達看法。有位理事指出，新台幣匯率升值對經濟會有正、負兩面的影響，有人將因此損失，也有人因此得利，央行匯率政策不可能讓所有人都滿意；惟央行仍應以整體經濟的福祉為考量。

有位理事認為，國內企業在國際市場上面對不公平補貼國家，加以區域經濟整合的競爭，以及新台幣匯率升值，致使中小企業經營困難。長期而言，當一國經濟結構調整完成，經濟成長率上升，匯率自然就會升值；惟升幅須合理。儘管新台幣升值各有利弊，短期間央行仍宜關注新台幣與其他貿易對手國匯率的相對走勢，政府並宜提供中小企業支持政策。另位理事亦關切近期新台幣匯率升值對傳統產業之影響，表示央行宜持續努力協助傳統產業。