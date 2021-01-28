油價春節期間凍漲！ 2月8日、15日只會下調不會上漲

因伊拉克1、2月補償減產25萬桶/日，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.1元及0.4元，但中油可能吸收漲幅，屆時實際調整金額汽油可能是每公升0~0.1元，柴油則是0元，可望終止連九漲。實際調整金額將於31日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

此外，經濟部長王美花今（28）日接受媒體訪問時也表示，由於農曆春節將至，是國人團聚的日子，油價將依照往例，在農曆春節這段期間凍漲，讓民眾過個好年。

對此，中油也表示，春節期間油品依「上漲不調、下跌調」的原則辦理，日期為2月8日及2月15日。

累算至1月27日之7D3B周均價為 55.41美元，較上周55.29上漲0.12美元。新台幣兌美元匯率28.394較上周28.426升值0.032。