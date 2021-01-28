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「檸檬車條款」要上路了！為何拖到7月 王美花給答案

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部今（28）日正式宣布，「檸檬車條款」將於今年7月1日實施。示意圖／ingimage
經濟部今（28）日正式宣布，「檸檬車條款」將於今年7月1日實施。示意圖／ingimage

經濟部今（28）日正式宣布，「檸檬車條款」將於今年7月1日實施。經濟部長王美花表示，「檸檬車條款」規定，新版契約規定交車後一定期限（不得短於180天）或一定里程（不得少於1.2萬公里），屢修不好，將可更換新車或退貨，對於消費者更優惠的保障機制。

根據經濟部公布「汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第七點修正，新車在交付後一定期限(不得少於180日)或行駛一定里程數(1.2萬公里)以內，

若發生起火燃燒、暴衝、煞車失靈、突然熄火故障、引擎溫度升高，以及其他有危害生命或身體健康安全之虞的重大瑕疵，經過兩次維修而未修復者，消費者得請求同款或等值新車，或是解除契約。

對於為什麼「檸檬車條款」選擇7月才上路，王美花解釋，因為台灣外國車占一半，因為「檸檬車條款」通過屬於重大事件，因此給國外車廠有半年準備期間。

經濟部 新車 王美花

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