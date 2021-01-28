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特登工廠申請開放引進7000名移工 遭勞動部打回票

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，經濟部提案開放讓從未聘雇移工的臨時工廠轉特定工廠登記的業者也能引進移工，政策小組則建議應先進一步釐清新冠肺炎疫情與中美貿易戰對製造業衝擊、本國籍勞工就業人數、離職失業比率等，因此決議維持現行機制，暫不放行。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，經濟部今天總共提三案，其中一案是過去從為聘雇移工的3000多家臨登轉特登工廠，欲申請開放引進移工，經濟部推估開放後會增加7000名移工，但最後決議維持現行機制，暫不同意開放。

工廠管理輔導法已於去年3月上路，規範低汙染的未登記工廠及臨時工廠登記業者，應於111年3月19日前申請特定工廠登記，而原持臨登轉特登的製造業雇主，後續則可向勞動部申請續聘移工，但原本沒有聘雇移工的臨登工廠，即使轉為特登，仍不具引進移工資格。

薛鑑忠轉述，經政策小組討論，有委員認為目前國內製造業就業人數減少，希望經濟部能先就本國籍勞工就業人數、離職失業比率、失業率，以及新冠肺炎疫情與中美貿易衝突對製造業的影響等進行 進一步釐清、分析，也有委員認為經濟部應以輔導為合法工廠為正辦，因此決議維持現行機制，暫不同意開放引進移工，並請發展署就服機構協助專案媒合本國籍勞工。

據統計，目前續聘移工的特登工廠約3600家、聘雇2萬多名移工。

經濟部另提兩案則提供酸洗製程工廠移工配額比照表面處理製造業的35%，預計3家工廠適用、增加19名移工；以及考量工程複雜度，將大潭、興達燃氣、台中燃氣3項重大能源興建工程提升至Ａ級， 預計增加285名移工。薛鑑忠說，兩案皆同意通過，預計今年上半年將公告修正後的附表分級指標。

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