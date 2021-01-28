士林堰增流至水庫環評變更卡關 水情調度添變數

為解中部水情燃眉之急，經濟部擬增加士林堰引入鯉魚潭水庫的水量，但由於牽涉當年鯉魚潭水庫發電環評相關承諾，須過環評委員這關。然而今（28）日環保署專案小組首度審查此案，過程並不順利，環委認為開發單位提出的變更對照表過於「急就章」，要求補充大安溪流域流量資料、生態調查資料後，4月底前補件再審。

台電現場得知環評專案小組結論後相當詫異，立即向環委表達水情的緊急「超乎想像」，也因為緊急，才會趕緊提出變更對照表，當場懇請專案小組趕快讓此案過關，也絕對會補充相關資料，「若是拖到4月底再審，將緩不濟急，水情真的非常不樂觀！」

但專案小組會議主席李培芬則強調，台電提供的資料確實不足，若今天貿然通過，環評的標準、該有的堅持都沒了，影響重大。但他也表示，理解水情緊急，若台電儘快補充資料，過幾天立刻送進來，專案小組也會用最快速度審查，不一定會拖到4月底。

水情嚴重吃緊，供應大台中地區民生、工業用水的鯉魚潭水庫，水位持續下降，旱災應變中心提出應變措施，希望減少士林堰下游生態基流量，增加引入鯉魚潭水庫的水量，但由於牽涉到鯉魚潭水庫發電配合方案的環評承諾，經濟部令台電緊急提出「變更對照表」，今日首度在環保署專案小組審查。

二十多年前，鯉魚潭水庫士林發電工程環說書中，台電承諾士林堰保留最低基流量2.7cms（秒立方公尺），但因應極端氣候，今年嚴重缺水，鯉魚潭水庫水量持續下降，因此經濟部希望在下游灌溉用水需求減少下，彈性調度放流量引至鯉魚潭水庫，因此將最少流量調整為1.2cms，因而提出變更對照表。

水情原本理應由水利署主管，但由於這項彈性調度，牽涉到的是當年台電提出的鯉魚潭水庫發電計畫，台電意外成了「事主」，也因為旱象緊急，台電提出的變更對照表也遭到質疑，今日也有不少下游農民出席表達抗議。

中水局在會中則補充，可請台電新增條件，當旱災中央災害應變中心公告一期作、二期作停灌時，才可啟動這項應變機制；同時當停灌結束後，就立即退場，回到原先承諾的2.7cms。

台電也強調，這項權宜措施是在后里圳已停灌的前提下實施，實際上並無降低基流量，僅將農業用水的需求量調度移轉至鯉魚潭水庫，以提升緊急抗旱能力。

不過環評委員仍認為有必要再審一次，要求補充相關資料後，再送專案小組審查。