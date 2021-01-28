煤灰再利用 台電文創推「哞!牛年快樂」辦公室小物

金年牛年將至，台電文創聯手台灣新創設計師Mike He，運用煤灰、陶土並結合生肖牛年，打造辦公室百搭牛年小物，除可當手機支架，或隨手放入筆、便條紙與名片，牛角位置亦可滴入香氛；搭配福袋上架自家電商平台，即起開賣。

台電指出，「哞」紀念小物可隨手放入筆、便條紙或名片，牛角位置還可滴入喜歡的精油香氛，而底座搭配的綠色橡膠墊，模擬牛所在的青草綠地，除可作為手機防滑支撐，也有印章墊功能。

台電表示，此次呼應農曆新年，聯手曾獲米蘭家具展衛星展Salone Satellite首獎的Mike He，共同以煤灰再利用企劃2021牛年紀念小物「哞!牛年快樂」。

團隊研發過程因煤灰會降低陶土硬度，台電文創團隊與設計師歷經逾4個月不斷調整材質比例與產品細節，最終採用20%煤灰加入白陶土作為本體，經翻模陰乾、人工修坯，再浸入薄薄一層煤灰漿作為咖啡紅磚色的顏色來源，最後窯燒冷卻及切割後才大功告成。

此外，台電文創也搭配紀念小物推出三款超值新年福袋，售價約等同原商品市價65折，還有機會拿到已斷貨買不到的搶手商品擴香石筆記本與礙子盆栽花器等，更附有額外的8折優惠券，台電文創全品項（不含優惠商品）不限金額皆可使用。

台電表示，除藉文創結合循環經濟推動發電副產品、退役設備材料再利用，亦持續推動煤灰再利用於各工程管溝回填等，年利用率已接近九成、逾200萬噸，台電另亦同步從發電既有角色落實「循環能源」，如提升發電效率、促進再生能源發展及低碳轉型等，努力兼顧穩定供電與永續環境。

台電文創於2018年創立，原本單純起於致贈禮品需求，因而結合發電副產品、退役設備及回收材料再利用投入循環經濟，首推林口電廠煤灰杯墊，或是把原作為線路絕緣用的陶瓷礙子變身質感燈座，引起網友熱議。