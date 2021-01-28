去年公建經費達成率近13年新高 蘇揆:要貫徹、管制考核

為在新冠肺炎疫情期間點火內需，政府帶頭加速、擴大推動公共建設。國發會於今（28）日報告指出，2020年整體公共建設計畫經費5,046億元，經費達成率95.48%，創下近13年新高。行政院長蘇貞昌也指示各部會首長，對於相關單位業務執行，要貫徹、管制考核。

國發會今日於行政院院會報告「109年度整體公共建設計畫執行情形」，並表示行政院為因應疫情對經濟衝擊，於去年3月頒布「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」，並達成去年整體公共建設計畫經費達成率95.48%，創下近13年新高。

國發會分析，2020年整體公共建設計畫經費5,046億元，至年底經費執行4,818億元，經費達成率95.48%。至於各季執行情況，第1季公建計畫受疫情影響，低於過去年度平均表現，第2季起在政府加速推動下，執行成效明顯提升，除全年較2019年增加執行600餘億元外，也提前投入經費，避免以往過度集中在第4季執行的現象，展現優於過去年度經費執行表現。

國發會表示，依照蘇揆指示，國發會與工程會按月召開會議，分別追蹤經費執行目標及列管加速公建執行情形；工程會也協調勞動部及經濟部，超前部署調整相關規定，放寬引進外勞規定，確保砂石供需及價格穩定。

國發會表示，立法院正在協商今年度總預算案，初步統計今年公共建設經費逾6,000億元，為歷年最高金額，也較去年多近2成。面對公共建設經費持續增加，且目前疫情尚未趨緩，政府仍需持續加速公共建設支出，提振內需帶動台灣經濟成長。

蘇揆聽取報告後表示，為避免像過去在SARS期間，公共支出反而減緩，以至於影響國內經濟的發展，因此他去年兩兩度提醒，並召開專案會議，要求各單位對於公共建設這部分能加大、加快、加碼投資跟執行公共建設。

蘇揆也感謝相關部會與其同仁合作與表現，並表示很多部會執行率甚至超過原先設定95％的目標，因此他指示相關部會首長及主管、相關管制單位依人事總處對於績優的規定，對於單位同仁給予從優敘獎。

蘇揆也指示，相信各部會首長都能更精確瞭解自己的部會哪一些做得好、哪一些還有待努力，請各部會首長要更精確、更努力，讓政府所訂的目標不是只有以95％為目標，而是應該有規劃、訂定，貫徹執行。