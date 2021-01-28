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久違了！製造業景氣亮綠燈 電子零組件亮黃紅燈

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台灣經濟研究院今（28）日公布2020年12月製造業景氣燈號。圖／聯合報系資料照片
台灣經濟研究院今（28）日公布2020年12月製造業景氣燈號。圖／聯合報系資料照片

台灣經濟研究院今（28）日公布2020年12月製造業景氣燈號，終於亮綠燈了，這是2018年6月以來首次出現的綠燈。而12月電子零組件業景氣燈號已轉為代表揚升的黃紅燈。

製造業景氣信號值由11月的12.91分，增加0.76分至13.67分，分數落在綠燈區的下方。

台經院指出，這是連續四個月黃藍燈後，轉為代表持平的綠燈。總計2020年全年就出現這一次綠燈、而有五次黃藍燈，其餘皆為藍燈。

台經院指出，歐美等地區疫情再次升溫，居家辦公、遠距教學等商機持續暢旺，帶動相關電子資訊產品需求續強，加上原油等國際原物料價格走高，以及時序進入廠商農曆年前備貨效應湧現，傳產表現普遍較先前強勁。

就細部產業來看，電子零組件業也轉燈號，升為黃紅燈。台經院指出，因宅經濟及遠距商機持續發酵，5G、高效能運算等應用設備及遊戲機等消費性電子產品需求強勁，以及相關應用設備出貨暢旺，使得12月電子零組件產業出口、生產指數與外銷訂單年增率續呈雙位數成長。

機械設備業續亮綠燈，台經院指出，資訊電子產業接單暢旺加速推進產線轉型升級，對半導體、5G應用、自動化等設備需求增溫，機械設備業生產指數增幅創下近年來新高。機械產品出口雖明顯回升，但新台幣升值，以新台幣計價的出口衰退，所以機械設備業景氣燈號續維持持平的綠燈。

台經院指出，展望未來，國內製造業景氣可望朝向全面復甦之路。電子零組件、資訊產業續強，景氣燈號也轉為揚升的黃紅燈；傳統產業成長動能也明顯回升。未來新冠肺炎疫苗大規模施打，將大幅削減疫情對經濟的干擾，有助於全球經濟復甦，加上近來國內傳產已有走出谷底的跡象，電子資訊業持續受惠於5G及新興科技應用需求續增，2021年淨外需市場表現仍將維持穩健，內需市場則在景氣回穩帶動消費、投資的動能，可望成為支撐經濟成長的主力，這些皆有助於推升國內製造業成長動能。

景氣燈號

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