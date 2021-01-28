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晶片換疫苗 陳時中：樂觀其成

經濟日報 / 記者謝柏宏鍾泓良／台北報導
圖／經濟日報提供
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國際新冠疫苗進口來台時程遲未拍板，台灣經濟研究院呼籲全球車用晶片大缺貨，建議台灣可以「晶片換疫苗」。指揮中心指揮官陳時中昨（27）日表示，若政府可透過商業模式取得疫苗，指揮中心樂觀其成。

經濟部長王美花昨天也被問及是否可能用「晶片換疫苗」？王美花則說，這是產業問題，與疫苗是不同議題。

針對本土疫苗進度，陳時中則透露，第二家新冠疫苗廠本周可有條件通過，進行二期臨床試驗。陳時中所指的公司為聯亞生技，該公司表示，目前尚未接食藥署專家委員會最後審議，但公司很有信心進入二期臨床，目前已找到中國醫藥大學附設醫院、北醫大附設醫院等11家醫院，要進行3,600人的臨床試驗。

疫情指揮中心昨日召開例行記者會，公布國內新增三例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓、緬甸及美國入境；指揮中心並呼籲，全球新冠疫情仍在高峰，累計確診病例數已突破1億例，美國、歐洲為目前疫情流行中心，民眾自國外入境，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施。

陳時中被問及進口疫苗能否如期於3月到貨？但他並未給予肯定回覆，僅說目前已和各大廠商保持聯繫，能多採購絕對歡迎。

陳時中也坦言，目前國際上的疫苗還無法看出效果，因為在打完第1劑後，間隔一個月再打第2劑，疫苗才會漸漸生效，目前他正密切觀察以色列接種的疫苗，以色列施打比例非常高，也觀察到近七天的確診案例仍有4.8萬例，將持續觀察疫苗效果。

由於德國經濟部長日前致函台政府，希望台積電增加晶片供給量。台經院提議，既然各國都在爭搶台積電晶片，不妨「晶片換疫苗」，雙方互惠互利。

陳時中被問到此事時表示，疫苗涉及國際分配跟人道議題，政府透過各種商業模式取得疫苗，指揮中心都表示樂觀其成。

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台經院倡議以晶片換疫苗 陳時中：樂觀其成

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