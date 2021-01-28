國發會：景氣無過熱疑慮

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

國發會昨（27）日指出，景氣領先指標已連續八個月走揚，累積升幅達10.24%。國發會經濟發展處長吳明蕙分析，景氣上向趨勢明顯，沒有過熱疑慮。

國發會並指出，景氣同時指標則已連續七個月走揚，累積升幅達7.03%。

吳明蕙說，國內景氣領先趨勢明顯，儘管全球疫情嚴峻，變種病毒傳播力更強，將會干擾景氣走向，但不致於影響我景氣向上趨勢；台灣若能做好防疫，不僅內需可維持，也可帶來訂單，帶動出口。

她並強調，目前景氣往好的方向發展，景氣增溫中，景氣對策信號「黃紅燈」，是一種注意性燈號，國內景氣並沒有過熱的疑慮。

外界關切今年1月景氣綜合判斷分數是否還會往上增加？是否能續亮「黃紅燈」？吳明蕙說，因國際疫情嚴峻，帶來不確定性，一有風吹草動，難免會使得綜合判斷分數上上下下，對於1月能否續亮黃紅燈，持審慎樂觀態。

景氣對策信號 國發會 吳明蕙

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