景氣趨熱 12月亮出黃紅燈

國發會昨（27）日發布去年12月景氣對策信號，隨著國內景氣「全面復甦」，景氣對策綜合判斷分數較11月增加4分，來到34分，燈號轉呈景氣趨熱的「黃紅燈」，為2011年3月以來、近十年再度亮出黃紅燈，反映國內經濟增溫中。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，2020年12月景氣綜合判斷分數亦創2011年3月以來新高，景氣領先、同時指標持續上升，「國內景氣往好的方面走」。

國發會指出，去年12月景氣綜合判斷分數為34分，較上月增加4分，燈號轉呈黃紅燈。在九項構成項目中，貨幣總計數M1B、股價指數及製造業營業氣候測驗點皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分；其餘五項燈號不變。「金融面、生產面、以及企業信心面，全面好轉，」吳明蕙說，其中，經季調工業生產指數增幅更創歷年來新高。

在景氣對策信號九項指標中，僅剩下「非農業部門就業人數」呈低迷的藍燈。吳明蕙分析，該項指標為季調後的年增率，敏感度較差；但若觀察構成景氣同時指標的七項指標中的「非農業部門就業人數」，該指標不僅經過季調，且剔除長期趨勢，經平滑化及標準化之後，仍呈持續走揚，代表就業市場穩定。

吳明蕙指出，新冠肺炎變種疫情肆虐，各國重啟嚴格管控措施，恐限制全球經濟復甦步伐，加上美中貿易及科技紛爭不確定性仍存，後續發展仍須審慎關注。