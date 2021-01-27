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政府帶頭點火內需 國發會：去年公建計畫經費達成率95%

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

鑑於要在新冠肺炎疫情期間，政府帶頭推動公共建設為內需點火，國發會今（27）日指出，2020年整體公共建設計畫經費達成率95.48%，該會將與行政院公共工程委員會積極協助提升建設執行效率。

在疫情期間，政府帶頭加速、加大推動公共建設，擴大公共投資，以提振國內內需與景氣。據國發會統計，去年度整體公建計畫經費達成率95.48%，除達成加速公建措施的目標，也創下近13年最佳表現，至於2021年，公共建設經費將逾6,000億元，將較2020年增加約兩成。

國發會將在明（28）日行政院院會上，報告「109年度整體公共建設計畫執行情形」。國發會也指出，在各部會的共同合作努力下，去年度整體公共建設計畫經費達成率95.48%。

國發會分析，去年各季執行情況，在第1季公共建設計畫確實受到疫情影響，低於過去年度平均表現，第2季起在政府加速推動下，執行成效明顯提升，避免以往過度集中在第4季執行的現象，展現優於過去年度經費執行表現。

國發會強調，面對疫情尚未趨緩，政府須持續加速公共建設支出，提振內需帶動經濟成長，將與工程會將積極協助計畫主辦機關排除困難，提升建設執行效率。

國發會 疫情

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