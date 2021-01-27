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睽違10年！去年12月景氣亮出趨熱「黃紅燈」
國發會今（27）日發布2020年12月景氣對策信號，隨著國內景氣「全面復甦」，景氣對策綜合判斷分數較11月增加4分，來到34分，燈號轉呈黃紅燈，為2011年3月以來，再度亮出黃紅燈。
國發會指出，2020年12月景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟增溫。
國發會表示，受惠於電子與資通訊產品接單暢旺，遠距商機持續發酵、消費性電子新品拉貨動能強勁，以及5G通訊與高效能運算等新興科技應用需求續增，加以農曆春節年前備貨效應，帶動12月外貿、生產及金融面指標持續擴增，廠商信心亦持續回升。
展望未來，國發會指出，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情帶動遠距商機需求延續，且隨5G通訊、車用電子等新興科技應用持續擴展，加以國內半導體進階產能陸續開出，出口動能可望續溫；投資方面，國內外科技業廠商持續加大在台供應鏈投資，且台商回流與外商接續來台投資，均有助推升國內投資動能。惟新冠肺炎變種疫情肆虐，各國重啟嚴格管控措施，恐限制全球經濟復甦步伐，加上美中貿易及科技紛爭不確定性仍存，後續發展仍須審慎關注。
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