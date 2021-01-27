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寶陞挾通路、品牌雙利基 大啖美國居家裝修商機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶陞（2948）主要營收來自自有品牌「Artisan Hardwood」，以及室內建材零售通路「Modern Home Concepts」，寶陞表示，自有品牌穩步擴大美國經銷通路體系，加上零售通路於美國加州、德州地區營運據點已順利跨越損益兩平點，且今年將持續增加據點，看好美國居家裝修風潮熱度需求不減、房市交易熱絡，預估今年營收可望較去年成長。

寶陞主要耕耘美國地區地板、室內裝修建材市場的通路零售業者，具備品牌、零售通路兩大事業，兩大營運業務營收比重分別為55％、40％。該公司去年底登陸興櫃，不過，因主要事業在美國市場，受疫情影響讓IPO時程遞延，公司預期要到明年才會送件上櫃。寶陞去年合併營收14億元，較2019年全年成長37％。

寶陞表示，公司自有品牌鎖定高階地板市場，主要產品包括海島型木地板、超耐磨木地板、以及市場火紅的SPC石塑地板產品，於南加州地區擁有倉儲中心，另一個事業體則為專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」，於美國加州洛杉磯、以及德州包括達拉斯、休士頓及聖安東尼奧等地區擁有倉儲中心及銷售據點，聚焦大眾市場地板、櫥櫃、石英石檯面、裝飾邊條等室內裝修建材產品。

寶陞指出，公司未來除針對Artisan Hardwood品牌採取豐富產品線，推出具市場潮流地板材，並透過AR擴增實境技術整合以滿足線上體驗，此外，旗下Modern Home Concepts建材零售通路於美國德州、加州亦規劃穩步擴增銷售據點計畫，今年德州預計再增加3個據點，加州增加1個據點，預計今年底整體據點數將來到8個，明年估達10個。

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