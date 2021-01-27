匯豐上半年看弱美元 看好人民幣和紐澳幣

匯豐銀行今（27）日舉行「匯豐私人銀行2021年投資展望」說明會，針對美元後續，匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預期美元今年繼續走軟，相對則看好人民幣、澳幣和紐幣。

范卓雲表示，亞洲控制新冠肺炎大流行效益相當顯著，進入後疫情時代，亞洲會繼續帶領全球經濟復甦的腳步，其中亞洲製造業復甦領先服務業，中國大陸、韓國和新加坡是這個領域當中增長顯著的市場。

匯豐預期上半年人民幣匯率會維持強勢，還會繼續升值，今年上半年預期會到人民幣6.40元兌1美元，但到了下半年，由於大陸經濟在下半年成長率會開始放緩，但是美國經濟成長則在下半年會明顯加快，因此預期美元在上半年比較可能出現較大幅度下降。

范卓雲說，以美元作為中間點，政策較靈活並具增長潛力的貨幣有望表現優於美元，這很可能包括澳幣和紐幣，歐元和英鎊則可能對美元轉弱。

匯豐認為，2020大幅下挫後的美元在今年仍維持弱勢，范卓雲說，美元偏軟，超寬鬆貨幣政策，加上人民幣維持強勢低息環境，對黃金有利，資產配置可偏高黃金，因為黃金是相當有力的分散風險工具。