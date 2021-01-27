快訊

北北桃醫院停止開放探病到2月9日 陪病者仍為1人

本土連3天「+0」 境外病例3確診來自菲律賓、緬甸及美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匯豐上半年看弱美元 看好人民幣和紐澳幣

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（ 右）與北亞首席投資總監何偉華（左）共同分享2021年投資展望。圖/匯豐提供
匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（ 右）與北亞首席投資總監何偉華（左）共同分享2021年投資展望。圖/匯豐提供

匯豐銀行今（27）日舉行「匯豐私人銀行2021年投資展望」說明會，針對美元後續，匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預期美元今年繼續走軟，相對則看好人民幣、澳幣和紐幣。

范卓雲表示，亞洲控制新冠肺炎大流行效益相當顯著，進入後疫情時代，亞洲會繼續帶領全球經濟復甦的腳步，其中亞洲製造業復甦領先服務業，中國大陸、韓國和新加坡是這個領域當中增長顯著的市場。

匯豐預期上半年人民幣匯率會維持強勢，還會繼續升值，今年上半年預期會到人民幣6.40元兌1美元，但到了下半年，由於大陸經濟在下半年成長率會開始放緩，但是美國經濟成長則在下半年會明顯加快，因此預期美元在上半年比較可能出現較大幅度下降。

范卓雲說，以美元作為中間點，政策較靈活並具增長潛力的貨幣有望表現優於美元，這很可能包括澳幣和紐幣，歐元和英鎊則可能對美元轉弱。

匯豐認為，2020大幅下挫後的美元在今年仍維持弱勢，范卓雲說，美元偏軟，超寬鬆貨幣政策，加上人民幣維持強勢低息環境，對黃金有利，資產配置可偏高黃金，因為黃金是相當有力的分散風險工具。

人民幣匯率 匯豐

延伸閱讀

美系外資喊買穩懋 目標價調高至520元

超微業績看好 日月光和矽品封測進補

晶心科今年前景看好 盤中股價重新站回400元

明安 上半年業績站高崗

相關新聞

寶陞挾通路、品牌雙利基 大啖美國居家裝修商機

寶陞（2948）主要營收來自自有品牌「Artisan Hardwood」，以及室內建材零售通路「Modern Home ...

匯豐上半年看弱美元 看好人民幣和紐澳幣

匯豐銀行今（27）日舉行「匯豐私人銀行2021年投資展望」說明會，針對美元後續，匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監...

別跟錢包過不去！ 離婚後誰申報扶養子女？ 會計師建議這樣較好

內政部統計，去年國人有5萬1680對離婚，平均每天有141對離婚。怨偶愈來愈多，每年報稅時衍生雙方重複申報扶養子女免稅額的爭議，等到稽徵機關認定後，被剔除申報的一方不服，導致相關的復查案件大增。

退休經濟成顯學 近七成國人超前部署提前22年存退休金

台灣即將在2025年邁入超高齡社會，近年來「退休經濟」成為顯學。台灣高齡化政策暨產業發展協會與56789年齡實驗室今（2...

疫情過年宅在家 平價高CP外帶年菜暴紅 業者加碼搶商機

馬上就要過農曆春節了，今年受到疫情影響，許多企業取消尾牙、春酒活動，加上習慣出國過年的民眾統統被迫留在台灣，原本台灣年菜市場產值約有50億元，今年預估成長至少20%，市場規模上看60億元左右。防疫至上的情況下，「外帶年菜」將是大宗，雖然市場上有頂級年菜，但「中平價、高CP值」仍是主流。

支援竹科 南寮海淡廠下月啟用

去年無颱風來台灣，導致今年各地旱情不斷。水利署為解決竹科缺水問題，新竹南寮海淡廠將在2月上路，最大供水量每日可達1.3萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。