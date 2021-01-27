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去年來台洗產地案件趨緩 海關共查獲69案

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部關務署今（27）日表示，去年海關查獲來台「洗產地」案件共69案，MIC試圖洗成MIT的情況，明顯較2019年的94案趨緩，主要歸功於貿易法修正後罰則提高，加上海關積極把關，尤其針對自行車、工具機、太陽能板三項貨品，更是加強查核，以保障國內合法業者權益。

自美中貿易戰以來，雙方大打關稅戰，不少中國大陸貨品進口到台灣試圖洗成MIT（台灣製造），再輸往美國，想藉此規避美國加徵關稅。不過去年一方面因為疫情因素使國際貿易降溫，一方面美方相當關注洗產地情況，海關也嚴格稽查，加上經濟部修法提高罰則，使去年陸貨來台洗產地情況趨緩。

根據海關統計，自2018年8月累計至今，共查獲173件產地標記不實等洗產地狀況，其中2018年查獲五案，2019年查獲94案，2020年查獲69案，2021年至今查獲五案。

官員表示，多數洗產地貨品來自中國大陸，少部分來自其他國家，這些洗產地貨品有約三分之一試圖輸往美國，也有部分試圖輸往中國大陸或歐盟。

官員表示，貿易局特別提醒海關，尤其針對自行車、工具機、太陽能板等三大貨品，應加強查核，以保護國內業者權益。

而今年國際情勢持續變化，美國總統拜登入主白宮，美中關係變化須持續觀察。官員表示，對於洗產地狀況，歐美都很重視相關議題，台灣也積極採取反制，樂觀認為來台洗產地情形會呈現降低趨勢，加上罰則最高300萬元，對業者會有警惕效果，讓業者比較不敢以身試法。

海關

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