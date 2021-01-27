退休經濟成顯學 近七成國人超前部署提前22年存退休金

台灣即將在2025年邁入超高齡社會，近年來「退休經濟」成為顯學。台灣高齡化政策暨產業發展協會與56789年齡實驗室今（27）日發布「台灣退休經濟安頓感大調查」，結果發現近七成40歲以上未退休國人，平均在退休前22年開始「超前部署」準備退休金。

高發會執行長陳雪慧表示，壯世代（高齡者）在超高齡社會下，最關心的除了健康之外，就屬「金融老年學」最受關注。

此外，此次調查還發現，台灣已退休者理想的退休金只要967萬元就足夠，但尚未退休者則認為足夠的退休金需平均達1,298萬元，這意味著如果提早22年準備，一個月要存下近5萬元。

不過，此次調查也發現，已退休者與未退休者所估計退休後每月固定生活花費其實差不多，均落在3.3萬元上下。但，已退休者平均於57歲退休，只要967萬元即可活到平均壽命81歲。而未退休者即使計畫自己65歲才退休，卻仍要1,298萬元。這可能顯示台灣人對未來的危機感，或是對於理想退休生活品質的要求增加。

同時，這次調查結果中，國人退休後生活花費的「擔心指數」為5.3（滿分為10分）。其中，未退休者更達6.3分。對此，56789年齡實驗室執行長莊雅萌表示，「超前部署」追求高品質生活所帶來的不安頓感可說是正面的思考與行動。

但，值得注意的是，此次調查中，根據美國全國經濟研究局的研究，發展出三道題目以測試國人的金融素養，結果發現，整體平均僅42分（滿分為100分），可以說國人在金融素養上「不及格」，而整體調查更顯示國人對於通貨膨脹與年利率的認知感較強，對股票和共同基金的安全回報率認知較弱。

此外，這次的調查還顯示，國人購買金融的「年投資報酬率」期望為6.12%，然而，卻平均僅將收入的15%使用於金融理財相關儲蓄與投資，甚至有55%無購買過養老金融商品。且購買的商品集中於較為保守的「定存」，約高達43%，股票與基金則分別佔約37%與約27%。